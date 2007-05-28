"Золотая Маска" в Латвии

анонс

Хорошо это или плохо – любить?

5 апреля 1921

"Работать всем вместе без разделения, колебания и сомнения"

После капитального ремонта, 5 апреля 1921 года комедией А. Грибоедова «Горе от ума» открылся Малый театр. Актерам прочитали письмо М. Ермоловой, в котором актриса призывала труппу «приступить к великому делу просвещения народа и работать всем вместе без разделения, колебания и сомнения».