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"Золотая Маска" в Латвии

28 мая
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28 мая 2007
Фестиваль "Золотая Маска" в Латвии" прошел в Риге с 28 мая по 11 июня. "Золотая Маска" - это национальная театральная премия России, которая учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей России. Она вручается спектаклям всех жанров театрального искусства. Также "Золотая Маска" проводит Всероссийский театральный фестиваль, в котором представлены наиболее значительные спектакли прошедшего сезона. Особое внимание "Золотая Маска" уделяет гастрольной политике и развивает свою деятельность в области международного культурного сотрудничества. Первыми проектами в этом направлении за пределами России стали фестивали в Эстонии и Латвии, которые проводятся с осени 2005 года. В афише фестиваля "Золотая Маска" в Латвии" - спектакли - лауреаты премии "Золотая Маска". В их числе: "Три сестры" театра "Мастерская П.Фоменко", "Рассказ о семи повешенных" театра под управлением Олега Табакова, "Фрекен Жюли" Омского театра драмы, "Анна Каренина" Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана и другие. Фестиваль "Золотая Маска" в Латвии" является частью долгосрочной программы культурного сотрудничества между Россией и Латвией, соглашение о котором принято Федеральным агентством по культуре и кинематографии России и министерством культуры Латвии.
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