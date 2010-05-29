Открытие IV Международной летней театральной школы СТД РФ

29 мая состоялась церемония открытия и пресс-конференция, посвященные IV Международной летней театральной школе Союза театральных деятелей РФ
.
В работе Школы
приняли участие 85 молодых актеров из 30 стран. На протяжении месяца (с 29 мая по 26 июня) они занимались под руководством известных российских педагогов мастерством актера, сценической речью, движением, фехтованием, акробатикой, ритмикой, вокалом, историей русского и зарубежного театра. По традиции проводились серии мастер-классов с выдающимися деятелями театра и кино: Александром Калягиным
, Петром Фоменко
, Львом Додиным
, Арменом Джигарханяном
, Камой Гинкасом
, Андреем Кончаловским
, Сергеем Женовачом
, Ириной Мирошниченко
и др.
За время обучения была осуществлена постановка четырех разножанровых выпускных спектакля, из них два драматических: «Чайка»
(А. П. Чехов), режиссер — художественный руководитель Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов
и «Вон бежит собака!»
(Ю. П. Казаков), режиссер — профессор института им. Щукина Родион Овчинников
; кукольный — по рассказу Чехова «Палата № 6»
в постановке двукратного обладателя театральной премии «Золотая маска» Бориса Константинова
и пластический от хореографа-постановщика Егора Дружинина
.
Праздник в честь открытия IV Международной летней театральной школы СТД РФ
начнется на городской площади г. Звенигорода, продолжился капустником в неформальной обстановке уже под крышей гостеприимного Культурного центра им. Л. Орловой. Режиссер церемонии открытия — Александр Жигалкин
.
Проект был реализован в рамках Программы государственной и общественной поддержки русских театров стран СНГ и Балтии, находящейся под патронатом Президента РФ.
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