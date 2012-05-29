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VI Международная летняя театральная школа СТД РФ

29 мая
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29 мая 2012
VI Международная летняя театральная школа СТД РФ
С 29 мая по 29 июня в Москве прошла VI Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей Российской Федерации. Только-только отзвенели последние звонки в общеобразовательных школах, театральная же наоборот открыла двери для 85 молодых артистов. Уникальный образовательный проект СТД РФ вновь объединил под своим крылом на целый месяц для учебы, обмена творческим опытом, создания новых театральных проектов актеров из России, стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья.
Организаторы получили более 400 заявок от молодых артистов из России, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Молдовы, Белоруссии, Украины, Литвы, Италии, Казахстана, Монголии, Эстонии, Израиля, Греции, Латвии, Кыргызстана, Южной Кореи, Чехии и Германии. Впервые запросы на участие в Школе пришли из таких стран как Республика Корея и Египет. Но только 85 артистов до 35 лет и владеющих русским языком получили право учиться у истинных мастеров театрального дела.
Школа каждый раз стремится вносить новшества в образовательный процесс, не будет исключением и этот год. Шесть спектаклей — шесть полноценных театральных проектов будут представлены зрителям Театрального центра «На Страстном» по итогам обучения. Впервые Школа взяла на себя столь масштабные обязательства! Но шесть лет успешного развития Школы — это тот высокий статус, который необходимо доказывать каждый раз, как в первый. Действительно, такого уровня образовательных театральных акций у нас в стране еще не было. Организаторы Школы уверены, что она окажет реальную конкретную профессиональную помощь всем ее участникам и станет убедительным подтверждением того, что наш отечественный театр и сегодня сохраняет свои ведущие позиции в мировом театральном пространстве.
Впервые в 2012 году была создана оперная постановка, над которой работала Ольга Иванова, заслуженный деятель искусств России, режиссер-постановщик Камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского. Традиционно в рамках Школы - два драматических спектакля, режиссерами которых в этом году стали Игорь Лысов, руководитель лаборатории в Школе Драматического Искусства, и Геннадий Тростянецкий, лауреат Государственной премии России, доцент кафедры режиссуры СПбГАТИ. Также велась работа над кукольным театральным проектом (режиссер Евгений Ибрагимов, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», лауреат III и V всемирных фестивалей театров кукол в Праге и др.) и пластическим спектаклем, для создания которого впервые приглашен зарубежный хореограф — вдохновитель таких проектов, как «Танцевальные театральные проекты» в Москве, молодежный ансамбль JET в Дюссельдорфе — Улла Гейгес.
Мастер-классы ведущих театральных деятелей России — стали особой отличительной чертой Школы, свои творческие вечера для учеников провели такие мастера, как Александр Калягин, Валерий Фокин, Михаил Ефремов, Константин Богомолов.

Пресс-центр VI Международной летней театральной школы СТД РФ
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персоны
Константин БогомоловМихаил ЕфремовАлександр КалягинИгорь ЛысовГеннадий ТростянецкийВалерий Фокин
театры
Камерный музыкальный театр имени Б.А. ПокровскогоТеатральный Центр «На Страстном»«Школа драматического искусства»

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