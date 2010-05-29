Музыкальная шутка Джаз-гол

анонс

19 октября 2006

Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой!

В 1938-м году появились статьи о "мейерхольдовщине". Под этим подразумевалось тайное пристрастие режиссера к буржуазному искусству. Мейерхольду не дали звания Народного артиста СССР, его театр закрыли.