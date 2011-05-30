«Мастерская на Беговой» №2

анонс

С 11 по 20 сентября в Национальном театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве - гастроли Малого театра.

10 февраля 2007

Каторга — какая благодать!

Евгения Гинзбург родилась в Москве, совсем юной уехала в Казань. Окончила Казанский университет, получила ученую степень кандидата исторических наук, была убежденной коммунисткой. Она была счастлива: у нее была семья: муж — Павел Васильевич Аксёнов, член бюро Татарского обкома партии, и трое детей.