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V Международная летняя театральная школа. Дипломные спектакли

30 мая
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30 мая 2011
V Международная летняя театральная школа. Дипломные спектакли30 мая состоялось открытие V Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей России. В рамках проекта поставлено четыре дипломных спектакля: два драматических, один кукольный и один пластический.
Материал, выбранный режиссерами для работы со студентами Школы, не оставляет права на ошибку, от молодых актеров нужна максимальная самоотдача, погружение в материал, концентрация и соавторский, творческий подход к процессу создания спектакля. Григорий Дитятковский работал над постановкой «Гамлета», как сказал режиссер: «рисковать так по крупному».
Игорь Лысов выбрал произведение современного польского драматурга Марека Модзелевского«Коронация», художественная читка которой на русском языке впервые состоялась в дни проведения проекта «Польский театр в Москве», реализованного фестивалем «Золотая маска». Таким образом, именно в рамках Летней театральной школы - первая постановка этой пьесы в России.
Евгений Ибрагимов работал над кукольной фантазией «Метаморфозы», а Ренат Мамин сделал с учениками Школы пластический спектакль по мотивам музыки из советских кинофильмов под названием «Кинотанец».
Спектакли V Международной летней театральной школы СТД РФ были показаны в Москве, Звенигороде, Серпухове и музее-заповеднике А. П. Чехова в Мелихово с 22 по 25 июня.

СТД РФ
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