V Международная летняя театральная школа. Дипломные спектакли

анонс

24 октября 2006 Трагедия "Норд-Оста" На представлении 23 октября 2002 года зрители и коллектив мюзикла "Норд-Ост" стали заложниками террористов. Совершенно очевидно, что это была заранее спланированная мощная военная операция.

24 марта 1960 Успех «Голого короля» в Ленинграде Премьера спектакля «Голый король» состоялась в Ленинграде 24 марта 1960 года.

23 июня 2006 Взаимоотношения Главреперткома с академическими театрами Право цензурирования репертуара академических театров Главрепертком получил 21 апреля 1925 г., когда было принято постановление ВЦИК «О цензурировании репертуара артистов академических театров».