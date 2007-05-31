Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Спектакли театра имени Шота Руставели на сцене Моссовета

31 мая
Все года

Театральная хроника >>
31 мая 2007
Государственный академический театр имени Шота Руставели принял участие в VII Международном театральном фестивале имени Чехова, который продлился с 30 мая по 29 июля. Театр Руставели 31 мая показал карнавальный спектакль "Сладковато-печальный запах ванили" выдающегося режиссера Роберта Стуруа и Андро Енукидзе.
Спектакль был показан на сцене Театра имени Моссовета. Кроме того, 3-4 июня в Театре имени Моссовета московские зрители увидели гастрольную постановку - классическую трагикомедию "Невзгоды Даришхана" в постановке режиссеров Роберта Стуруа и Зазы Папуашвили.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
театры
Драматический театр им. Шота РуставелиТеатр им. Моссовета

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Праздник праздников

Праздник праздников

31 марта в Большом конференц-зале мэрии Москвы состоялась церемония награждения Российской национальной премией «Грани Театра масс».
Гару: «Возьми часть моей души...»

Гару: «Возьми часть моей души...»

5 марта звезда двух континентов Гару дал концерт в московском клубе «Б-1 Максимум». Это лишь часть его российского турне, включающего в себя города России, Украины и Армении.
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Рашкин
28 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Рашкин.

День рождения >>

Андрей Бирин
Георгий Бурков
Людмила Гладунко
Татьяна Голованова
Георгий Епифанцев
Сергей Калантай
Наташа Королёва
Вячеслав Крикунов
Елена Шатрова
Дон Амичи
Том Беренджер
Клинт Иствуд
Себастьян Кох
Виктория Руффо
Колин Фаррелл
Брук Шилдс
все родившиеся 31 мая >>

Премьеры ТВ

Мельник
28 мая
НТВ
Обман
28 мая
Россия 1
Северное сияние
1 июня
ТВЦ
Высокие отношения
2 июня
Домашний
Надломленные души
2 июня
Россия 1
Ребёнок на миллион
2 июня
Пятый канал
Женить нельзя помиловать
3 июня
Домашний
Бывшие
4 июня
Первый канал
Путешествие к центру души
6 июня
Россия 1

ревью