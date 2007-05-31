Спектакли театра имени Шота Руставели на сцене Моссовета

Государственный академический театр имени Шота Руставели принял участие в VII Международном театральном фестивале имени Чехова, который продлился с 30 мая по 29 июля. Театр Руставели 31 мая показал карнавальный спектакль "Сладковато-печальный запах ванили" выдающегося режиссера Роберта Стуруа и Андро Енукидзе.
Спектакль был показан на сцене Театра имени Моссовета
. Кроме того, 3-4 июня в Театре имени Моссовета московские зрители увидели гастрольную постановку - классическую трагикомедию "Невзгоды Даришхана" в постановке режиссеров Роберта Стуруа и Зазы Папуашвили.
обсуждение >>