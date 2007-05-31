Спектакли театра имени Шота Руставели на сцене Моссовета

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Главная тема Кинотавр-2018: Режиссеру-дебютанту не хватает веры в себя и свое кино Ольга Зуева, Тимофей Жалнин, Александр Горчилин и другие участники нового конкурса главного российского фестиваля – о своих фильмах и сложностях профессии

Новости кино Равшана Куркова сыграла снайпершу в «Балканском рубеже» Картина выйдет в прокат в феврале 2019 года.

Ролики фильмов «Фокстрот» Фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля - о войне, которой нет.

Ролики фильмов «Дело Собчака» Документальный фильм о первом мэре Санкт-Петербурга.

Новости кино Юбилей Елены Майоровой Популярной советской и российской актрисе театра и кино исполнилось бы 60 лет.