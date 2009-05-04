Мастер-классы Андрея Кончаловского

анонс

11 февраля 2007

В гостях у детей - Игорь Петренко

24 июля в гостях у детей из отделений онкогематологии-27 и общей гематологии побывал Игорь Петренко. В больницу артист прибыл, нагруженный коробкой с DVD-плеер и горой дисков с лучшими отечественными фильмами.