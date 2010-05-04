«Можно попросить Нину?»

анонс

13 февраля 2012 «Свободный театр Нины Чусовой» открывает спектаклем «Портрет» год России и Франции 9-го ноября 2009 года на сцене Московского Академического театра Вл. Маяковского состоится премьера первой театральной постановки «Свободного театра Нины Чусовой» по одноименной повести Н.В.Гоголя «Портрет».

25 февраля 2007 Александринский театр после Февральской революции Февральская революция 1917 года не явилась неожиданностью для русской интеллигенции. Многие деятели культуры восторженно приняли происходящие в стране перемены и готовы были воодушевленно творить во всех сферах культуры, будь то живопись, музыка, поэзия, театр.

10 декабря 1935 Торжество актера 10 декабря 1935 года в московском Малом театре - премьера спектакля по трагедии Уильяма Шекспира "Отелло" в постановке Сергея Радлова.