Островский в Первом рабочем театре Пролеткульта

анонс

25 февраля в театре им. К.С.Станиславского состоялся предпремьерный показ нового спектакля Владимира Мирзоева «Предательство».

Театр им. В.Ф.Комиссаржевской - премьера спектакля «Tosca», хореодрама Любиши Ристича и Нады Кокотович по пьесе Викторьена Сарду.

18 февраля 2013

Театр Российской Армии. Новый сезон

Театр Российской Армии открыл новый сезон. Позднее обычного, но зато в обновленном и вновь оснащенном здании.