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Трагедия преображения

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8 мая 1958
В конце 50-х годов стали ощутимы перемены в общественной атмосфере: умер И.В.Сталин, отгремел ХХ съезд КПСС, и Н.С. Хрущев разоблачил "антипартийную группу"... Тема неограниченной власти, превращающей властителя в тирана, безусловно, была необычайно актуальна. А театр всегда отражает то, что происходит в обществе. И вот, 8 мая 1958 года в Театре имени Моссовета состоялась премьера шекспировского "Короля Лира" в постановке Ирины Анисимовой-Вульф (музыка Арама Хачатуряна, декорации А. Д. Гончарова). В роли Короля Лира - Николай Мордвинов. В его интерпретации Лир был изначально, от природы — добрым человеком. Он хотел сказать, что даже такого власть может сделать самодуром. Больше всего артист боялся свести шекспировский строй образа к "современной семейной драме обиженного дочерьми старичка...".
В спектакле играли Ирина Карташева (Регана), Эльвира Бруновская (Корделия), но особенно высоко Николай Мордвинов ценил игру Анатолия Баранцева (Шут).
В ноябре 1958 года Театр им. Моссовета поехал на гастроли в Ленинград. Успех "Короля Лира" превзошел все ожидания.

Источник информации: "Мастера театра и кино", Из-во "АСТ-Пресс книга", 2003 год; Автор статьи "Николай Мордвинов" - Евгения Дубнова (стр.252-253)
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персоны
Анатолий БаранцевЭльвира БруновскаяИрина КарташёваНиколай Мордвинов
театры
Театр им. Моссовета

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