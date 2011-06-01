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Юбилейный Чеховский фестиваль

1 июня
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1 июня 2011
Десятый Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова
Москва, 25 мая - 31 июля 2011 года.
Программа Десятого фестиваля состоял из двух частей: спектакли зарубежных театров и программа московских театров, в которую были включены наиболее интересные премьеры двух последних сезонов. Чеховский фестиваль познакомил зрителей с лучшими мировыми постановками выдающихся мастеров мирового театра - Филиппа Жанти и Матюрен Болз из Франции, Сильви Гиллем, Робера Лепажа, Рассела Малифанта и Мэтью Боурна из Великобритании.
Праздник театрального искусства открылся шекспировской «Бурей» в постановке Деклана Доннеллана (художник - Ник Ормерод, композитор - Дмитрий Волков). Это – совместный проект Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова, Театра «Ле Жемо» (Париж, Со, Франция) в сотрудничестве с «Чик бай Джаул» (Лондон, Великобритания).
Зрители смогли увидеть спектакль «Неподвижные пассажиры» в постановке Филиппа Жанти и Мэри Андервуд (2-5 июня на сцене Театра им. Моссовета). «Танец, драматургия, пластика, цирковые элементы создают то самое метафорическое притчевое действо, в котором безошибочно узнается почерк Жанти. В спектакле мало слов, а те, что есть, звучали на разных языках мира»
В программе московских театров 2-5 июня - «Враги: История любви» режиссера Евгения Арье (театр «Современник»), ленкомовский «Пер Гюнт» и «Будденброки» (РАМТ).
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