Юбилейный Чеховский фестиваль

анонс

4 сентября 2006

О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению

В августе 1946 года Оргбюро ЦК ВКП(б) принимает Постановление "О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению": "Обсудив вопрос о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению, ЦК ВКП(б) признает состояние репертуара театров неудовлетворительным.