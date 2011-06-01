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Презентация книги для будущих актеров

1 июня
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1 июня 2011
Презентация книги для будущих актеров
1 июня в три часа дня в рамках фестиваля «120 дней с мастером», посвященного 120-летию со дня рождения М.А. Булгакова, состоялись День открытых дверей «Детской Театральной студии Ирины Феофановой» и презентация книги «Актёрский тренинг для детей». Инициатором стала известная актриса театра и кино, автор издательства АСТ, Ирина Феофанова, а площадкой - новый, ещё не открывшийся, «Театр им. Михаила Афанасьевича Булгакова», который расположился там же, где и Дом Булгакова, - в доме № 10 на Большой Садовой.
Презентация книги для будущих актеров
«Актёрский тренинг для детей» не только для тех, кто прочит своим детям актёрскую карьеру, но и для тех, кто хочет полноценно развивать ребёнка, помочь избавиться от «зажатости», поверить в свои силы.
Авторы (Ирина Феофанова, Светлана Брейкина, Валерий Немешаев и другие) приглашают родителей вместе с детьми познакомиться с удивительным искусством перевоплощения, которое подвластно всем, независимо от возраста.
Презентация книги для будущих актеров
Ирина Феофанова многим известна по ролям в фильмах «Частный детектив или Операция «Кооперация»», «Сын за отца» и многих других. Ее «Детская Театральная студия» - одна из старейших в Москве - выпустила не одно поколение талантливых детей. Многие из них успешно снимаются в кино и сериалах, играют в театрах. Но куда важнее воспитательная и образовательная роль студии, которая защищает детей от убожества масскульта, отвлекает от соблазнов улицы и бессмысленного времяпрепровождения, избавляет детей от комплексов, учит творчески мыслить и не бояться выражать себя, делает уверенными в жизни.
Программа Дня открытых дверей включала в себя, помимо презентации книги, концерт, на котором выступили ученики студии.
Презентация книги для будущих актеров
Началось все с интермедии «Фантазия на стихи Г.Остера» и отрывка из спектакля «Фантазия на тему «Пеппи – длинный чулок»» в постановке Лилии Климовой, в которых заняты актеры 9-10 лет. Затем был показан класс-концерт «Тренинг по сценической речи», поставленный преподавателем кафедры сценической речи в МГУКи Екатериной Пейч. В концерте приняли участие дети разных возрастов от 5 до 16 лет, а его ведущим - Кодзаевой Валерии и Сугробовой Еве - было всего 9! Более старшие ученики студии (13-14 лет) исполнили отрывки из спектакля «Рассказы А.П. Чехова» в постановке Алексея Зуева и Марины Кангелари.
Завершился этот интересный день читкой «Похождений Чичикова» М.А. Булгакова. Булгаковскую интерпретацию знаменитого текста прочитали старшие ученики «Детской Театральной студии» и ее выпускники прошлых лет - профессиональные актеры и студенты театральных ВУЗов. Режиссером-постановщиком этого спектакля является Игорь Яцко, художественный руководитель театра «Школа Драматического Искусства» и, по совместительству, педагог студии.

Фоторепортаж с места события - Валерий Лукьянов
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персоны
Светлана БрейкинаАлексей ЗуевЛилия КлимоваВалерий НемешаевИрина ФеофановаИгорь Яцко
театры
«Школа драматического искусства»

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Презентация книги для будущих актеров фотографии
Презентация книги для будущих актеров фотографии
Презентация книги для будущих актеров фотографии
Презентация книги для будущих актеров фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Л.Сергеевна (Мытищи)   19.08.2011 - 14:48
С удовольствием куплю эту книгу своим внукам. Думаю, что она им поможет быть раскованными, уметь общаться с разными детьми, правильно выражать свои мысли. Буду сейчас искать в Ин-те. читать далее>>
№ 2
Таня 1 (Архангельск)   23.06.2011 - 23:04
А где кроме Москвы можно купить эту книгу? читать далее>>
№ 1
Игорь Климов (Москва)   17.06.2011 - 18:27
Спасибо Валерию Лукьянову за такие эмоциональные фотографии, передающие теплоту взрослых, которое они дарят детям в этой студии, и открытость, заинтересованность детей, принимающих от взрослых опыт общения... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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