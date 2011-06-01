Презентация книги для будущих актеров

1 июня
в три часа дня в рамках фестиваля «120 дней с мастером»
, посвященного 120-летию со дня рождения М.А. Булгакова, состоялись День открытых дверей «Детской Театральной студии Ирины Феофановой»
и презентация книги «Актёрский тренинг для детей»
. Инициатором стала известная актриса театра и кино, автор издательства АСТ, Ирина Феофанова
, а площадкой - новый, ещё не открывшийся, «Театр им. Михаила Афанасьевича Булгакова»
, который расположился там же, где и Дом Булгакова
, - в доме № 10 на Большой Садовой.
«Актёрский тренинг для детей»
не только для тех, кто прочит своим детям актёрскую карьеру, но и для тех, кто хочет полноценно развивать ребёнка, помочь избавиться от «зажатости», поверить в свои силы.
Авторы (Ирина Феофанова
, Светлана Брейкина
, Валерий Немешаев
и другие) приглашают родителей вместе с детьми познакомиться с удивительным искусством перевоплощения, которое подвластно всем, независимо от возраста.
Ирина Феофанова
многим известна по ролям в фильмах «Частный детектив или Операция «Кооперация»»
, «Сын за отца»
и многих других. Ее «Детская Театральная студия»
- одна из старейших в Москве - выпустила не одно поколение талантливых детей. Многие из них успешно снимаются в кино и сериалах, играют в театрах. Но куда важнее воспитательная и образовательная роль студии, которая защищает детей от убожества масскульта, отвлекает от соблазнов улицы и бессмысленного времяпрепровождения, избавляет детей от комплексов, учит творчески мыслить и не бояться выражать себя, делает уверенными в жизни.
Программа Дня открытых дверей включала в себя, помимо презентации книги, концерт, на котором выступили ученики студии.
Началось все с интермедии «Фантазия на стихи Г.Остера»
и отрывка из спектакля «Фантазия на тему «Пеппи – длинный чулок»»
в постановке Лилии Климовой
, в которых заняты актеры 9-10 лет. Затем был показан класс-концерт «Тренинг по сценической речи»
, поставленный преподавателем кафедры сценической речи в МГУКи Екатериной Пейч
. В концерте приняли участие дети разных возрастов от 5 до 16 лет, а его ведущим - Кодзаевой Валерии
и Сугробовой Еве
- было всего 9! Более старшие ученики студии (13-14 лет) исполнили отрывки из спектакля «Рассказы А.П. Чехова»
в постановке Алексея Зуева
и Марины Кангелари
.
Завершился этот интересный день читкой «Похождений Чичикова» М.А. Булгакова
. Булгаковскую интерпретацию знаменитого текста прочитали старшие ученики «Детской Театральной студии»
и ее выпускники прошлых лет - профессиональные актеры и студенты театральных ВУЗов. Режиссером-постановщиком этого спектакля является Игорь Яцко
, художественный руководитель театра «Школа Драматического Искусства»
и, по совместительству, педагог студии.
обсуждение >>