Презентация книги для будущих актеров

анонс

23 июля 2007 Все флаги будут в гости к нам... С 30 сентября по 11 октября в Петербурге проходит VI Международный театральный фестиваль "Балтийский дом". Основной темой фестиваля объявлен "Польский акцент" - в афишу включены спектакли ведущих польских театров, но, кроме польских, с гастролями приехали и другие европейские театры.

29 апреля 2007 Свет новых истин в Театре на Таганке С постановки пьесы Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" начиналась слава Таганки. А в 1966 году Юрий Любимов поставил и брехтовскую "Жизнь Галилея " с Владимиром Высоцким в заглавной роли.

22 июля 2007 Последний спектакль Владимира Высоцкого В 1971 году Юрий Любимов поставил "Гамлета" в переводе Пастернака с Владимиром Высоцким в главной роли. "Гамлет" Театра на Таганке стал настоящим откровением для зрителей и критики.