Не бывает моды на доброту..

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1 июня
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1 июня 2006
1-го июня в театре "Современник" состоялся благотворительный вечер в помощь детям, больным раком крови. Средства, собранные на концерте (как и в прошлом, 2005, году), пойдут на медикаменты и оборудование для региональных больниц. Инициаторами вечера выступили актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова. Вместе с детьми на сцену вышли Алиса Фрейндлих, Инна Чурикова, Лия Ахеджакова, Татьяна Друбич, Олег Меньшиков, Сергей Безруков, Елена Яковлева, Юрий Шевчук, Гарик Сукачев.
Кроме того, любой желающий смог внести свой денежный вклад в стекляный куб, который находился у здания театра.
Для тех, кто хочет включиться в благородное дело помощи больным детям - адрес сайта: www.donors.ru
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Сергей БезруковДина КорзунОлег МеньшиковАлиса ФрейндлихЧулпан Хаматова
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