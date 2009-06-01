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«Рудольф Нуреев. Прыжок в свободу» - в Москве

1 июня
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1 июня 2009
10 июня в семь часов вечера в Театральном центре «На Страстном» московский зритель сможет увидеть известный питерский спектакль «Рудольф Нуреев. Прыжок в свободу».
16 июня 1961 года мир потрясла сенсация – ведущий танцовщик Кировского театра Рудольф Нуреев не вернулся из парижских гастролей в СССР. Иностранные газеты пестрели заголовками: «Звезда балета и драма в аэропорту Ле-Бурже», «Прыжок в свободу».
Спектакль создан по материалам автобиографии Рудольфа Нуреева, в которой он рассказывает о своей жизни до эмиграции. Зрители увидят разного Нуреева – одинокого мальчика из эвакуированной семьи, дерзкого студента хореографического училища, уверенного в себе мастера.
«Прыжок в свободу» представляет собой удивительный синтез театрального и балетного искусства. Роль гениального танцовщика исполнил молодой питерский актер Сергей Янковский. За эту роль он был удостоен специальной премии на театральном фестивале «Амурская осень».
Балетное сопровождение спектакля меняется: в этом проекте принимали участие такие звезды балета как Илзе Лиепа, Анастасия Волочкова, Валерий Михайловский и солисты «Мужского балета», Юлия Махалина, Адриан Фадеев и другие.
Все эти исполнители стали несомненным украшением спектакля, дополнив его своей яркой индивидуальностью. Каждый из артистов сотрудничает с проектом «Прыжок в свободу» и по сей день, считая спектакль интересным, высокохудожественным произведением.
В роли Рудольфа Нуреева – лауреат специальной премии театрального
фестиваля «Амурская осень» Сергей Янковский.
Балетные партии исполняет – заслуженный артист России, художественный
руководитель «Мужского балета» Валерий Михайловский.
Автор идеи – Ольга Обуховская.
Режиссер – Андрей Дежонов.
Хореографы – Мария Большакова, Александр Любашин.
Спектакль был выпушен к 70-летию Рудольфа Нуреева (1938-1993).
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персоны
Анастасия ВолочковаАндрей ДежоновИлзе ЛиепаСергей Янковский
театры
Театральный Центр «На Страстном»

обсуждение >>
№ 5
Юлия Медведева   2.06.2009 - 17:49
Жаль... 10 июня... С работы уйти никак не получится. Я работаю допоздна почти... читать далее>>
№ 4
Полина (Москва)   2.06.2009 - 00:58
Спектакль не завтра, а 10 июня. Всем рекомендую сходить. Очень хороший спектакль. Про великого танцовщика, его восхождение вопреки всему. Спектакль драматичный, интеллигентный, с большим юмором! читать далее>>
№ 3
Оксана (Москва)   1.06.2009 - 23:09
насколько я поняла, спектакль будет 10 июня читать далее>>
№ 2
Оксана (Москва)   1.06.2009 - 23:05
О! это такой крутой спектакль, настолько зрелищный, с сюжетом и, на мой взгляд на любого зрителя, любящего яркое действие, сочетание жанров. Спектакль как молодежный, так и для более старшего поколения. и... читать далее>>
№ 1
Юлия Медведева (Москва)   1.06.2009 - 01:42
О... Я обожаю Гения танца - Рудольфа Нуриева. Может, можно посмотреть этот спектакль в интернете, или купить его? К сожалению, завтра я никак не могу пойти на этот спектакль. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Но, впрочем, раз вы ещё на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы.

Но, впрочем, раз вы ещё на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы.

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