«Дураки». Премьера

11 июня в Центре драматургии и режиссуры
(«Сцена на Беговой») состоялась очередная премьера - спектакль «Дураки»
, поставленный Стасом Буловым
по роману Саши Соколова «Школа для дураков»
. Сценографией и костюмами в этой инсценировке занималась София Егорова
, а пластикой - Егор Дружинин
. Роли исполнили Жанна Воробьева
, Роман Хардиков
, Андрей Ерофеев
, Алексей Суренский
, Андрей Савков
, Николай Шатохин
, Валерий Громовиков
, Александр Карпов
.
«Радость моя, если умру от невзгод, сумасшествия и печали, если до срока, определенного мне судьбой, не нагляжусь на тебя, если не нарадуюсь ветхим мельницам, живущим на изумрудных полынных холмах, если не напьюсь прозрачной воды из вечных рук твоих, если не успею пройти до конца, если не расскажу всего, что хотел рассказать о тебе, о себе, если однажды умру не простясь – прости…»
- Саша Соколов
, «Школа для дураков»
.
«Дураки»
- театральный дебют режиссера Стаса Булова
, материалом для которого стал роман Саши Соколова «Школа для дураков»
, одна из жемчужин русской словесности. Все, что происходит, переплетается в воображении главного героя – мальчика, который учится в школе для дураков – правда и вымысел, реальность и игра воображения.
Стас Булов
- не первый, кто обращается к роману Саши Соколова
. До него это делал Андрей Могучий
, поставив спектакль сначала в Германии, затем реконструировав его в «Балтийском доме»
, а потом еще раз - для московского фестиваля «Эдинбургский Фриндж». А Евгений Каменькович
, будучи педагогом «Мастерской Фоменко»
, в 1995 году поставил по роману учебный спектакль, в котором блистала Полина Агуреева
.
Выпускник актерского факультета ЛГИТМиКа и Высших курсов сценаристов и режиссеров, Стас Булов
снял несколько сериалов и короткометражных фильмов. Его «Деметра»
и «Воздух»
были отмечены призами кинофестивалей. У Стаса Булова
богатая биография - он работал актером в Петербургском ТЮЗе
, токарем, уличным и ресторанным музыкантом, менеджером выставок восковых фигур, сценаристом на телевидении, копирайтером в рекламном агентстве, ди-джеем на радио.
О своей работе Булов
говорит:
«В каждом из нас живет несколько человек, и мы постоянно ведем диалог сами с собой. Главный герой спектакля, Ученик Такой-то, страдает раздвоением личности, поэтому главного героя играют одновременно два актера. Они то сливаются «в общем поступке», то яростно расходятся.
Фантасмагория, балаган, дуракаваляние, превращения – вот основа спектакля. Этот спектакль – эксперимент, поэтому так трудно определить его жанр. Комедия? – Да. Драма? – Да. Трагедия? – Тоже да.
Как жить в этом мире? Встраиваться в систему или противопоставить себя ей? Бороться с несправедливостью и уродством или уйти в заповедный мир своих снов? В конце концов, быть или не быть? И как сохранить себя, свою «самость»? Как сохранить в себе детское, непосредственное восприятие мира? Как уберечь себя от штампов? Есть ли в мире настоящая любовь или это выдумка поэтов? Может ли любовь быть счастливой? Вопросы вечные и не решенные. Мы предлагаем зрителю подумать об этом вместе с нами».
В пластическом решении спектакля принял участие известнейший хореограф Егор Дружинин
. Тот самый Дружинин
, который учил двигаться Киркорова
, Буйнова
, группу «Блестящие»
, ставил хореографию «Старым песням о главном»
, мюзиклам «12 стульев»
, «Чикаго»
и фильму «Дневной дозор»
.
Продолжительность спектакля 2 часа (с антрактом).
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