МХАТ им. М.Горького поставил пьесу о "народной", советской интеллигенции

В 1934 году "главный драматург" сталинской эпохи Александр Корейчук создал пьесу "Платон Кречет" о жизни советской интеллигенции 30-х годов. В центре пьесы - образ талантливого хирурга Платона Кречета, человека, смысл жизни которого - служение людям. Новая пьеса Корнейчука была принята к постановке во МХАТе имени М. Горького, любимом театре И.В.Сталина. Премьера спектакля в постановке Ильи Судакова состоялась 13 июня 1935 года. Оформил спектакль художник Андрей Гончаров.

Главную роль хирурга Платона Кречета сыграл Борис Добронравов, архитектора Лиду Коваль — Ангелина Степанова.

Спектакль выдержал более 500 представлений.

В 1963 году спектакль был поставлен в новой редакции режиссером С.Блинниковым под руководством Михаила Кедрова. Но зрители бравурный спектакль не приняли, в эпоху "оттепели" были популярны постановки Театра на Таганке, "Современника"...