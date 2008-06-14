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«Иванов» А.П. Чехов. Театр им. Йожефа Катоны (Венгрия)

14 июня
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14 июня 2008
Государственный Театр Наций при поддержке Федерального агентства культуры и кинематографии, Министерства культуры Венгрии, Венгерского культурного центра в Москве: к 120-летию первой постановки пьесы на сцене Театра Корша - на сцене Театра им. А.С.Пушкина 14 и 15 июня 2008 года «Иванов» А.П.Чехова (Театр Йожефа Катоны, Будапешт).
«Иванов» - первая пьеса А.П.Чехова, увидевшая свет рампы 19 ноября 1887 года на сцене Театра Корша, в здании которого разместился Театр Наций.
В течение сезона 2007-2008 года столичному зрителю были представлены несколько постановок этой великой пьесы: две из Петербурга («Такого театра» и Небольшого драматического театра) и одна из Тулы – Государственного театра кукол. Завершился «Сезон «Иванова» спектаклем знаменитого венгерского театра Иожефа Катоны, который приехал в Москву после многодневных гастролей на сцене парижского театра Одеон.
В спектакле точно, ювелирно и беспощадно прописаны человеческие взаимоотношения. А сам мир, в котором существуют чеховские герои, будто извлечен откуда-то из подсознания: он – хорошо знаком, но не возможно сказать точно, где ты его видел прежде. С потолка капает, стены нечисты, домашние светильники перемежаются с казенными люминесцентными лампами, на стене проглядывает выцветшее предупреждение "не курить". Типичная обстановка 1960-80 годов в какой-нибудь восточноевропейской стране. Как и пьеса Чехова, спектакль Театра имени Йожефа Катоны — драмабезвременья, только безвременье это другое, не абстрактно-историческое, а сравнительно недавнее. От того так живо произносимые со сцены горькие слова резонируют в сердцах сегодняшнего зрителя. Тамаш Ашер поставил спектакль, о человеке который вдруг увидел свою жизнь со стороны — и это стоило ему жизни.
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