Вы обязательно должны стать счастливыми!

Спектакль «Двое» о любви, которую героям предстоит обрести. Он и Она, Хозяин и Хозяйка бара, много лет прожившие вместе, «одиноки вдвоем», они сами давно чувствуют, что им не хватает кислорода, чтобы жить дальше. Их жизнь давно размерена привычками, связь с внешним миром давно заменили посетители бара. Чтобы понять друг друга, они начинают игру – присваивают себе чужие судьбы, чужие истории, Проживая их, они постепенно становятся ближе друг другу. В какой-то момент они сами перестанут понимать кто они, но только обнажая душу и тело, они смогут избавиться от груза прошлого, стать чистыми и открытыми, как Адам и Ева.По мнению режиссера, это трагикомическая история спасения мужчины и женщины, спасения друг друга. Эта история со светлым финалом, вернее, продолжением.- эта простая истина и есть главное напутствие нашему сегодняшнему зрителю. Так считают создатели спектакля.По мнению «главного комика Голливуда» Уилсона Оуэна, Джим Картрайт – один из выдающихся совре-менных писателей Англии. Российской публике Картрайт известен как сценарист фильмов «Голосок», написанного по его же пьесе «Взлет и падение голоска» («The Rise and Fall of Little Voice»), и «ВЖЖИК!» (Vroom). Но пьесы 52-летнего британца на родине давно считаются классикой, драматург неоднократно становился лауреатом престижных наград, кассовые сборы постановок его пьес побивают рекорды. В 1995 году Джима Картрайта открыл для себя Бродвей, но и до этого его пьесы были поставлены в 30 странах.«Двое» - это первое знакомство московской театральной публики с творчеством Джима Картрайта.Создатели: режиссер - Вика Михеева, художник - Алексей Дмитриев, художник по свету - Павел Абдулов, хореограф - Ольга Поладьева.В ролях - Игорь Афанасьев, Руслана Доронина