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О "Хрустальной Турандот-2007"

17 июня
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17 июня 2007
Главная задача Высшей театральной премии Москвы "Хрустальной Турандот", вручение которой прошло 17 июня в Государственной Третьяковской галерее, - отметить не только известных актеров, но и тех, кого слава еще не нашла.
Единственным известным лауреатом "Хрустальной Турандот-2007" на сегодня является народный артист России Михаил Державин. О том, что ему вручат премию "За честь и достоинство" ("За долголетнее и доблестное служение театру"), Державину сообщил на пресс-конференции Беленький, что стало для актера полной неожиданностью. "Меня просто пригласили на праздник, посвященный вручению премии, и я пришел, но ничего не подозревал. Тем более, что приз будет "За честь и достоинство", но, честное слово, очень приятно", - сказал Державин, добавив, что это "не было подстроено". По словам Державина, он живет "рядом с именем Турандот всю жизнь": актер родился и вырос на Арбате рядом с Театром Вахтангова, где работал его отец и шел знаменитый спектакль по сказке Карло Гоцци.
Также специальную премию "За вклад в театральное искусство Москвы" ежегодно получают иностранцы. В разные годы этого приза были удостоены актер Богдан Ступка (Украина), режиссеры Деклан Доннеллан (Великобритания) и Александр Морфов (Болгария). Впервые была вручена премия "За вклад в театральное искусство России". Премия "Хрустальная Турандот" была учреждена в 1991 году, и вручается ежегодно за высшие достижения московского театрального сезона. В состав бессменного жюри премии входят люди, не имеющие отношения к профессиональному театру: балерина Екатерина Максимова, писатель Анатолий Приставкин, кинорежиссер Петр Тодоровский, литератор Юрий Черниченко, музыкант Андрей Макаревич и создатель премии Борис Беленький. Лауреатам вручается отлитая из хрусталя фигура принцессы Турандот работы скульптора Александра Цигаля.
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