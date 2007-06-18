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Вручение театральной премии "Хрустальная Турандот"

18 июня
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18 июня 2007
В Москве в Третьяковской галерее прошло вручение театральной премии "Хрустальная Турандот".
Премия "Хрустальная Турандот" вручается в семи номинациях.
В самой почетной номинации "За долголетнее и доблестное служение театру" премия была вручена известному актеру театра и кино Михаилу Державину.
Лучшим дебютантом признан актер Алексей Черных (спектакль "Морфий").
За лучшую женскую роль премию получили сразу две актрисы: Алла Казанская и Ирина Пегова.
Лучшим артистом и обладателем "Хрустальной Турандот" стал Роман Мадянов.
"Хрустальная Турандот" вручена за лучшую режиссуру Дмитрию Крымову (спектакль "Демон. Вид сверху"). Лучшим спектаклем стала постановка "Самое важное" (мастерская Петра Фоменко).
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персоны
Михаил ДержавинАлла КазанскаяРоман МадяновИрина ПеговаАлексей Черных
театры
"Мастерская Петра Фоменко"

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Ирина Пегова в спектакле "Рассказ о счастливой Москве" ( фото - Дмитрий Костюков )
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