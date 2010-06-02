Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Приморский театр - в Москве

2 июня
Все года

Театральная хроника >>
2 июня 2010
2-6 июня 2010 года в Москве на сцене Московского драматического театра им. А.С.Пушкина прошли гастроли Приморского академического краевого драматического театра им. Максима Горького.
Незадолго до начала первого спектакля состоялась пресс-конференция, на которой художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий рассказал о своей труппе и постановках, привезенных в столицу.
В течение пяти вечеров труппа из Владивостока представила пять разноплановых спектаклей. Начал гастроли 2 июня «Инкогнито из Петербурга» Н.В.Гоголя. Затем московскую публику ожидают «Tovarich» Жака Деваля (3 июня), «Любовь под вязами» Юджина О'Нила (4 июня), «Сумасшедшая любовь» А.Н.Островского (5 июня) и «Поминальная молитва» Григория Горина (6 июня).
Старейший театр Владивостока был основан в 1932 году и тогда же, в ознаменование 40-летия литературной деятельности Максима Горького, театру было присвоено имя писателя.
Обратившись как к произведениям советских авторов – Натана Зархи, Максима Горького, Валентина Катаева, – так и к русской и зарубежной классике – произведениям Лопе де Вега, М.Ю.Лермонтова и др., – театр сразу завоевал признание самого широкого круга зрителей. Журнал «Театр» писал в 1940 году: «От других театров Дальнего Востока Владивостокский театр отличается многим. Когда раздвигается занавес, сразу же ощущаешь прочность, солидность, даже некую академичность театра».
В разные годы во Владивостоке работали выдающиеся артисты Андрей Присяжнюк, Евгений Шальников, Вадим Мялк и др. В 60-е годы Приморский драматический театр возглавлял известный режиссер Натан Басин – поставленная им драма «Хлеб» Владимира Киршона была экранизирована на «Дальтелефильме» и выдвинута на Государственную премию СССР. С 1975 по 1983 годы художественным руководителем театра являлся Ефим Табачников – до этого он работал в столичном театре им. Владимира Маяковского. Его постановки Ф.М.Достоевского и Уильяма Шекспира привлекли в Приморский театр новую публику.
В 1984 году коллектив возглавил Ефим Звеняцкий, который руководит труппой по сей день. Уже первые его спектакли - «Рядовые» Алексея Дударева, «Бег» и дилогия «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова - отличались оригинальностью замысла и смелостью сценических решений. Особо стоит отметить спектакль «Биндюжник и король», ставший в начале 90-х годов «визитной карточкой» театра. Пресса писала: ««Биндюжник и король» – самый первый мюзикл Ефима Звеняцкого. И как показало время, главный режиссер верно уловил настроения поклонников театрального искусства. Именно такие музыкальные спектакли принесли коллективу успех, наполнили зал в непростое для страны время». Постановка была удостоена первых премий на различных региональных фестивалях.
Постановки Ефима Звеняцкого отличает невероятная музыкальность. При выборе репертуара, в противовес психологически углубленному театру Табачникова, Звеняцкий сделал ставку на спектакли зрелищные, музыкальные, доступные всем и каждому. «Я хочу согреть людей, которые приходят в театр. Поверьте, в их жизни не так уж много радости. Так пусть за время, которое публика проведет у нас, она ощущает, что ее здесь любят», - говорит режиссер. Он ставил оперы «Травиата» и «Риголетто» Джузеппе Верди, в исполнении которых принимали участие Драматический театр им. Горького и театр-студия «Классическая опера». Театр им. Горького гастролировал в Китае, Японии, Америке.
В 1994 году Ефиму Звеняцкому было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2003 году - народного артиста Российской Федерации. В конце 1997 года Приморский краевой драматический театр им. Горького первым на Дальнем Востоке получил звание академического.

Фоторепортаж с пресс-конференции - Валерий Лукьянов
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Григорий ГоринАлексей ДударевЕвгений Шальников
театры
Московский театр им. ПушкинаПриморский драматический театр

фотографии >>
Приморский театр - в Москве фотографии
Приморский театр - в Москве фотографии
Приморский театр - в Москве фотографии
Приморский театр - в Москве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Москва летом 1941 года

Москва летом 1941 года

Летом 1941 года начались бомбежки столицы - с 22 июля по 22 августа немецкая авиация 24 раза производила налет на Москву. Разрушено здание Театра им. Вахтангова.
Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой!

Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой!

В 1938-м году появились статьи о "мейерхольдовщине". Под этим подразумевалось тайное пристрастие режиссера к буржуазному искусству. Мейерхольду не дали звания Народного артиста СССР, его театр закрыли.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Мати Палм
29 мая ушёл из жизни оперный певец Мати Палм.
Юрий Рашкин
28 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Рашкин.
Алексей Зайцев
26 мая скончался актёр Алексей Зайцев.

День рождения >>

Бесо Гатаев
Иван Добронравов
Пётр Кислов
Мария Оамер
Александр Попов (IV)
Олег Савкин
Юлия Снигирь
Юрий Тимошенко
Станислав Чекан
Гося (Малгожата) Добровольска
Стэйси Кич
Закари Куинто
Доминик Купер
Джастин Лонг
Вентворт Миллер
Шимон Сендровский
все родившиеся 2 июня >>

Премьеры ТВ

Северное сияние
1 июня
ТВЦ
Высокие отношения
2 июня
Домашний
Надломленные души
2 июня
Россия 1
Ребёнок на миллион
2 июня
Пятый канал
Женить нельзя помиловать
3 июня
Домашний
Бывшие
4 июня
Первый канал
Путешествие к центру души
6 июня
Россия 1
С любовью, Винсент
8 июня
Первый канал

ревью

«Первые»
Ролики фильмов

«Первые»

История о подвиге и любви супругов Прончищевых — полярных исследователей Арктики.
2 комментария
«22 мили»
Ролики фильмов

«22 мили»

Призраки — элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но они решают задачи, когда старые методы уже не работают.