Приморский театр - в Москве

анонс

Летом 1941 года начались бомбежки столицы - с 22 июля по 22 августа немецкая авиация 24 раза производила налет на Москву. Разрушено здание Театра им. Вахтангова.

19 октября 2006

Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой!

В 1938-м году появились статьи о "мейерхольдовщине". Под этим подразумевалось тайное пристрастие режиссера к буржуазному искусству. Мейерхольду не дали звания Народного артиста СССР, его театр закрыли.