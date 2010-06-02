Приморский театр - в Москве

2-6 июня 2010 года в Москве на сцене Московского драматического театра им. А.С.Пушкина
прошли гастроли Приморского академического краевого драматического театра им. Максима Горького
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Незадолго до начала первого спектакля состоялась пресс-конференция, на которой художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий рассказал о своей труппе и постановках, привезенных в столицу.
В течение пяти вечеров труппа из Владивостока представила пять разноплановых спектаклей. Начал гастроли 2 июня «Инкогнито из Петербурга» Н.В.Гоголя. Затем московскую публику ожидают «Tovarich» Жака Деваля (3 июня), «Любовь под вязами» Юджина О'Нила (4 июня), «Сумасшедшая любовь» А.Н.Островского (5 июня) и «Поминальная молитва» Григория Горина (6 июня).
Старейший театр Владивостока был основан в 1932 году и тогда же, в ознаменование 40-летия литературной деятельности Максима Горького, театру было присвоено имя писателя.
Обратившись как к произведениям советских авторов – Натана Зархи, Максима Горького, Валентина Катаева, – так и к русской и зарубежной классике – произведениям Лопе де Вега, М.Ю.Лермонтова и др., – театр сразу завоевал признание самого широкого круга зрителей. Журнал «Театр» писал в 1940 году: «От других театров Дальнего Востока Владивостокский театр отличается многим. Когда раздвигается занавес, сразу же ощущаешь прочность, солидность, даже некую академичность театра»
.
В разные годы во Владивостоке работали выдающиеся артисты Андрей Присяжнюк, Евгений Шальников, Вадим Мялк и др. В 60-е годы Приморский драматический театр
возглавлял известный режиссер Натан Басин – поставленная им драма «Хлеб» Владимира Киршона была экранизирована на «Дальтелефильме» и выдвинута на Государственную премию СССР. С 1975 по 1983 годы художественным руководителем театра являлся Ефим Табачников – до этого он работал в столичном театре им. Владимира Маяковского
. Его постановки Ф.М.Достоевского и Уильяма Шекспира привлекли в Приморский театр
новую публику.
В 1984 году коллектив возглавил Ефим Звеняцкий, который руководит труппой по сей день. Уже первые его спектакли - «Рядовые» Алексея Дударева, «Бег» и дилогия «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова - отличались оригинальностью замысла и смелостью сценических решений. Особо стоит отметить спектакль «Биндюжник и король», ставший в начале 90-х годов «визитной карточкой» театра. Пресса писала: ««Биндюжник и король» – самый первый мюзикл Ефима Звеняцкого. И как показало время, главный режиссер верно уловил настроения поклонников театрального искусства. Именно такие музыкальные спектакли принесли коллективу успех, наполнили зал в непростое для страны время»
. Постановка была удостоена первых премий на различных региональных фестивалях.
Постановки Ефима Звеняцкого отличает невероятная музыкальность. При выборе репертуара, в противовес психологически углубленному театру Табачникова, Звеняцкий сделал ставку на спектакли зрелищные, музыкальные, доступные всем и каждому. «Я хочу согреть людей, которые приходят в театр. Поверьте, в их жизни не так уж много радости. Так пусть за время, которое публика проведет у нас, она ощущает, что ее здесь любят»
, - говорит режиссер. Он ставил оперы «Травиата» и «Риголетто» Джузеппе Верди, в исполнении которых принимали участие Драматический театр им. Горького
и театр-студия «Классическая опера». Театр им. Горького
гастролировал в Китае, Японии, Америке.
В 1994 году Ефиму Звеняцкому было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2003 году - народного артиста Российской Федерации. В конце 1997 года Приморский краевой драматический театр им. Горького
первым на Дальнем Востоке получил звание академического.
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