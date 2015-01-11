Театр на войне...

В начале лета 1941 года начались традиционные летние гастроли театров.

Московский Художественный театр им. Горького привез на гастроли в Минск спектакли «На дне», «Дни Турбиных», «Школа злословия» и «Тартюф». В помещении Центрального клуба Красной Армии 21 июня 1941 года мхатовцы играли «Тартюфа», ничто в Минске не указывало на приближение трагедии. Посмотреть на игру московских актеров пришли первые лица республики - гражданские и военные. Среди них - первый секретарь ЦК КП(б)Б Пантелеймон Пономаренко и командующий Западным Особым Военным округом генерал армии Дмитрий Павлов.

22 июня 1941 года в 12 часов в театральном зале ДКА начался дневной спектакль «Школа злословия» гастролировавшего в Минске МХАТа . Участвовали выдающиеся актеры Андровская, Яншин, Кторов, Массальский. После антракта на авансцену вышел военный и, сообщив о начале войны, предложил военнообязанным направиться в свои военкоматы. Прочие остались в зале, спектакль продолжился и закончился как положено. А уже на следующий день, 23 июня 1941 года, фашисты бомбили Минск… Мхатовцы дают еще два спектакля, несмотря на угрозу остаться в оккупированном Минске.

Вопрос эвакуации москвичей решил как самую первую боевую задачу батальонный комиссар Н.А.Григорьев - 25 июня 1941 года на шести грузовиках коллектив МХАТа отправили в Смоленск, 29 июня Немирович-Данченко с труппой уже в Москве.



В Вахтанговском училище 21 июня 1941 года был выпускной спектакль. Но мечты, надежды, планы молодых актеров были нарушены уже на следующее утро… Многие участники выпускного спектакля Вахатанговского училища ушли во фронтовой театр Юрия Завадского. А первокурсник Владимир Этуш ушел на фронт, в училище вернулся через два года , комиссованный по тяжелому ранению. И - догнал свой прежний курс.



«В воскресение 22 июня 1941 года для офицеров и курсантов военного училища был организован культпоход в город Ворошиловград на спектакль гастролировавшего Московского театра имени Моссовета – « Богатая невеста». С самого утра автомашины, трамваи, шедшие в город, были заполнены курсантами и офицерами. Светило лучистое и горячее солнце, сияло голубое небо. Спектакль был в разгаре. В антракте между первым и вторым актом было объявлено: « Всем военнослужащим немедленно явиться в часть!».

Через час все были на «Острой могиле» . Так назывался поселок, где было расположено училище. Это название было дано двум холмам еще во времена гражданской войны.» (Иосиф Яковлевич Боярский, «Литературные коЛЛажи»)



В июне 1941-го года Малый театр выехал на гастроли на Украину, разделившись там на две большие группы. Одна часть труппы начала гастрольную поездку в Днепропетровске, другая - на Западной Украине. 21 июня 1941 года очередная военно-шефская бригада Малого театра давала концерт в красноармейских лагерях, расположенных на Западной Украине, под Ковелем, недалеко от польской границы. Завершить концерт не удалось, поскольку командование получило известие о надвигающейся опасности. Зрители прерванного концерта - бойцы и командиры армии включились в военные действия.



На свои первые гастроли летом 1940 года Гомельский областной драматический театр выехал в Западную Беларусь. В это же время правительство республики принимает решение о строительстве в Гомеле нового театрального здания, которое должно было принять первых зрителей в 1943 году. Однако грандиозным планам не суждено было сбыться. 22 июня 1941 года страшная весть застала актеров на гастролях в Бобруйске -- началась война. На базе театра была сформирована первая военная фронтовая бригада. Артисты П.Чернов, Е.Полосин, С.Остроумов, З.Очарова стали бойцами «Фронтовой бригады белорусских артистов». За время войны бригада дала более 2,5 тыс. концертов. Об этой прославленной бригаде С.Остроумов написал книгу «Особое подразделение».



«Аркадий Райкин с первого и до последнего дня был на фронтовых передовых, его концертная бригада обслуживала бойцов в самых опасных местах… И вот однажды приходит Райкин в школу на вечер воспоминаний. В белом костюме. В орденах от кадыка до колен. И начинает рассказ: «Мои гастроли должны были начаться в Днепропетровске 22 июня 1941 года . Я не знаю, как об этом узнал фюрер, но 22 июня он начал бомбить Днепропетровск…» (Константин Райкин, интервью газете «Аргументы и факты»)



Летом 1941 года Театр Советской Армии выехал на гастроли на юго-западную границу СССР. Там труппу застала война, началось формирование фронтовых бригад, выступления перед бойцами – первое состоялось уже 22 июня 1941 года . Попов считал принципиально важной для себя работу над спектаклем «Давным-давно» по пьесе А.Гладкова – в острый момент войны театр обратился к событиям 1812, к легендарной личности Н.Дуровой, «кавалерист-девицы», полной патриотических чувств и рвущейся на фронт. Роль Шуры Азаровой замечательно воплотила Л.И.Добржанская. Для Театра Российской армии эта героическая комедия – страница великой истории, такая же, как «Учитель танцев» и «Смерть Иоанна Грозного», положившей начало большого стиля и мгновенно превратившейся в театральную легенду.



Только в 1941 году и только силами знаменитого Центрального Дома работников искусств было дано 32 400 концертов. Большой театр за время войны дал 5000 концертов, фронтовой филиал Малого - 2 000, Театр Станиславского и Немировича-Данченко - 1 000. На передовой действовало 25 специально созданных фронтовых театральных трупп, а также 3800 фронтовых бригад ; на фронт выезжали 42 000 артистов . В общей сложности, за годы войны силами театральных, танцевальных, эстрадных коллективов было дано полтора миллиона концертных выступлений.