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«Анна» в Центре Мейерхольда

23 июня
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23 июня 2010
23 июня премьера спектакля «Анна» в Центре Мейерхольда.
«Анна» - это спектакль о любви. Любви пронзительной и невероятной. Любви до, во время и после. О любви во имя и вопреки. О любви-боли и о любви-счастье. О любви наперекор судьбе.
Это история, в которую невозможно было бы поверить, если бы она не случилась на самом деле. Действие постановки разворачивается уже после трагической смерти адмирала Александра Колчака, когда его возлюбленная, Анна Тимирева, находится в карагандинском лагере, Карлаге, одна.
Историческая канва – лишь одна из граней спектакля. «Мы пропускали историю через себя, искали средства, чтобы передать ее бережно и глубоко. Передать с любовью. И передать Любовь - ощущения, выходящие за пределы какого-либо времени, - говорит режиссер спектакля, Анна Фекета. - Так родилась форма спектакля – в соединении слова, пластики и музыки, в соединении языка романсов начала XX века с пронзительными песнями Дианы Арбениной».
Основой для спектакля послужила подлинная переписка Колчака и Анны. «Сама судьба подала мне знак, - считает исполнительница главной роли Анастасия Бусыгина, - книга «Волшебный сад души» в буквальном смысле упала мне на голову с верхней полки в книжном магазине, и упала именно в том момент, когда я искала историю про Него и Нее».
Он и Она. Их душевная связь, их диалоги становятся частью постановки. Анне постоянно отвечает голос Колчака, голосом которого в спектакле говорит народный артист России Георгий Тараторкин. Для него предложение озвучить Александра Васильевича стало в некотором роде продолжением его романа с Колчаком – несколько лет назад он сыграл роль адмирала в одноименном спектакле Иркутского Драматического театра им.Охлопкова: «Встреча с такими судьбами, как Колчак – встреча навсегда. И новой возможности прикосновения к его судьбе я был рад. Этот спектакль о судьбе Анны Тимиревой, но ее судьбы нет вне судьбы Колчака».
В роли Анны Тимиревой актриса Анастасия Бусыгина /
Режиссер Анна Фекета
Голос адмирала Колчака – народный артист России Георгий Тараторкин
Креативный директор Юрий Антизерский
Художник Иван Миляев
Художник по костюмам Ирина Дронова
Художник по свету Андрей Абрамов
Песни и стихи Диана Арбенина

Билеты в кассе центра Мейерхольда тел. 363 10 48
доставка 8 (909) 9136057
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«Анна» в Центре Мейерхольда фотографии
«Анна» в Центре Мейерхольда фотографии
«Анна» в Центре Мейерхольда фотографии
«Анна» в Центре Мейерхольда фотографии
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