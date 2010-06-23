«Анна» в Центре Мейерхольда

анонс

2 апреля 1954 «Комеди Франсез» выезжает в Москву Впервые театр «Комеди Франсез» приехал в Советский Союз в апреле 1954 года, а после еще пять раз побывал в Москве.

23 июля 2006 Романтическая драма на сцене Иркутского театра В Иркутском драматическом академическом театре состоялась премьера спектакля в постановке Геннадия Шапошникова "Встречи с адмиралом Колчаком" по обновленной пьесе Сергея Остроумова.

13 февраля 2012 «Losers XP - самый плохой спектакль» и «Два Лазаря – русские апокрифы» 20 сентября Проект "Питер-Москва-Питер" представляет спектакли Театра «Lusores» «Losers XP - самый плохой спектакль» и «Два Лазаря – русские апокрифы»