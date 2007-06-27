Премьера «Трех сестер» Виктора Гульченко

В помещении «Театрального особняка», что неподалеку от метро «Римская», 27 и 28 июня
состоялась премьера спектякля Международной Чеховской лаборатории «Три сестры» в постановке Виктора Гульченко.
Материалы к спектаклю были показаны на VIII-м международном театральном фестивале "Мелиховская весна-2007".
Пресса о спектакле:
"Новый спектакль Международной Чеховской лаборатории по-своему отражает новые идеи в отношении к сути драматизма чеховских сюжетов, что совсем недавно высказал в своем интервью, в частности, латышский режиссер Алвис Херманис. Чехов, – говорит он, – «мелкобуржуазный автор, поэт неудачников, поэт тех, кто всегда будет жертвой обстоятельств, грубо говоря, это поэтизация лузерства»*.
А потому, независимо развивает эту идею спектакль «Три сестры» Виктора Гульченко, кто окажется у врат царства, а кто – у жизни в лапах, и в чем разница, они не знают, как не знают, что делать и куда вырваться…
Поэтому классическое «Если бы знать, если бы знать…» звучит столь безнадежно."
Александр Иняхин «Ой, вита!»
" «Три сестры» - третий спектакль, появившийся в Международной Чеховской лаборатории вслед за «Вишневым садом» и «Дядей Ваней». А потому можно уже говорить об определенном художественном стиле этого сообщества единомышленников, с завидным энтузиазмом осваивающих не самые удобные сценические площадки. Само название творческого объединения точно отражает суть работы режиссера Виктора Гульченко и актеров московских театров, выработавших собственный подход к драматургии Чехова. В ходе «лабораторных опытов», проводимых с чеховскими пьесами, создатели спектаклей стремятся открыть новый смысл знакомых слов, не «покалечив» при этом автора, и так сильно пострадавшего от «шоковой терапии», с азартом применяемой особо рьяными экспериментаторами."
Марина Гаевская ( «Влюбленный майор», впервые опубликовано в газете «Культура «, № 31, 9 - 15 августа 2007г.)
"Если выстроить «Трех сестер», увиденных мной на разных сценах, выйдет что-то между взводом и ротой. При таком количестве выяснять, что нового открывает в Чехове каждая новая постановка, мне не по силам (хотя Виктор Гульченко, поставивший спектакль в рамках Международной Чеховской лаборатории, им и возглавляемой, заслуживает именно такого подхода).
Я все-таки склонен воспринимать новое зрелище не в чеховском, а в современном контексте, от Чехова уже далековатом.
Из всех лейтмотивов («В Москву, в Москву!», «Мы устали», «Если бы знать» и т.д.) острее всего звучит ожидание ряженых, которые обещали прийти и не пришли. Понятно: своими грубыми масками они только спугнули бы ту тонкую ауру ряжености, которой и без них пронизано действие, - они же своим незримым присутствием помогают это расшифровать."
Лев Аннинский («Зарядом соли по ряженым!», Впервые опубликовано в газете "Культура", № 37, 20 – 26 сентября 2007г.)
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