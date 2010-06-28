«Будильник» представляет: «Лафкадио»

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23 февраля 2013 «На солнечной стороне». Премьера ЦДР представил на «Сцене на Беговой» 28 мая премьеру спектакля по пьесе Лауры де Векк «На солнечной стороне» в постановке Александра Кащеева.

18 июля 1910 Кинематографы являются серьезными конкурентами театрам! Публикация в «Петербургской газете» от 18 (31) июля 1910 года: Антрепренеры столичных театров серьезно озабочены: распространившиеся за последнее время в неимоверном количестве кинематографы являются более чем серьезными конкурентами театрам и отбивают от последних массу публики.