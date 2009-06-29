КАБАРЕ.DOC возвращается!

1 июля в восемь часов вечера в клубе Мастерская в Театральном проезде Политическое кабаре КАБАРЕ.DOC
устраивает интерактивную вечеринку
Кризис-party, или Все будет хорошо!
В программе:
* антикризисные стихи самого пролетарского поэта нашей эпохи Всеволода Емелина в аутентичном исполнении;
* Петрушка хоронит Ленина и кризис, вообще говорит всю правду, но делает это весело, насколько хватает сил;
* самые свежие политические откровения от лабрадора Кони, который (вернее, которая) не готовА уступить политическую сцену коту Дорофею;
Кабаре.doc
обещает не только возможность увидеть и услышать что-то новое, вполне возможно, веселое, - только у нас можно не только послушать, но еще и поговорить... Пока - без последствий.
Участвуют - Андрей Курносов, Ольга Зейгер, Ольга Волкова, Александр Железцов, Григорий Заславский, Мария Фортунатова, Евгений Елсуков, Константин Карташов, Светлана Бельская и Всеволод Емелин в роли Сатина в написанной им по заказу Театра.doc пьесе "Кризис, или Пир во время сумы" и театр "Бродячий вертеп Александра Грефа" и все это в сопровождении прекрасных мелодий 60-х, когда было и вольно и не кризисно, даже напротив - духо- и материально-подъемно.
При предъявлении флаеров и партбилетов - скидки.
Режиссеры - Александр Давыдов и Александр Гнездилов.
Художник - Евгений Никоноров.
Адрес КЛУБа Мастерская в Театральном проезде: Театральный проезд, дом 3, корпус 3, здание бывших Китайских бань, вход с Театрального проезда на отрезке между Неглинкой и Рождественкой, пройти в арку.
Метро Театральная, Кузнецкий мост, Лубянка.
http://mstrsk.livejournal.com/
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