Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Премьера в Московском областном драмтеатре им. А. Н. Островского - «Женщина из Берлина»

3 июня
Все года

Театральная хроника >>
3 июня 2011
В Московском областном драмтеатре им. А. Н. Островского 3 июня 2011 года прошла премьера спектакля Валентина Варецкого «Женщина из Берлина» по пьесе Макса Фриша «Когда закончилась война».
Эта пьеса знаменитого писателя, прежде почти забытая и на его родине, и в Европе, была опубликована у нас в сборнике «Потерянные пьесы» в 2001 г. издательством «Международное Агентство "A.D.&T."». Однако, несмотря на возникший интерес к этому сборнику, несмотря на грандиозные даты – 65-летие Великой Победы и завершения Второй мировой войны – пьеса М. Фриша так и осталась за рамками внимания театров.
Пьеса М. Фриша – взгляд на итог грандиозного военного противостояния со стороны побежденных; причем взгляд современника той эпохи и одновременно человека, который идейно не примыкал к той или иной стороне.
Спектакль главного режиссера театра В. Варецкого – это взгляд с нашей стороны на то, как восприняты были события «с той стороны»; причем, взгляд из нашего времени, когда многое заново открылось, многое переосмыслилось – и этим только укрепились истинный смысл давних событий и истинное понимание любви.
Ибо эта история – о любви, негаданной и жертвенной, не имеющей права на жизнь и права на будущее. Но эта любовь – во спасение будущего.
Действие спектакля разворачивается в замкнутом, двухуровневом пространстве сложной конструкции. В финале герои выходят в раскрывающийся перед ними простор. У каждого будет свое, неизвестное никому будущее – но уже без войны…

Режиссер-постановщик - Валентин Варецкий
Сценограф и художник по костюмам – Сергей Тимонин
Хореограф – Алишер Хасанов
Действующие лица и исполнители:
Агнес Андерс - Елена Калабина; Агнесс Андерс после войны – Ольга Щепалина
Хорст Андерс – Геннадий Христенко
Степан Иванов, русский полковник – Александр Волков; Денис Кумохин;
Йегуда Кари, еврей из Варшавы – Андрей Чанцев
Гита, горожанка – Анна Теуважукова; Екатерина Фетисова;
Хальске, пианист – Виктор Пиунов
Русские офицеры – Михаил Шилов, Василий Шмаков, Степан Куликов
Солдат музыкант – Сергей Молдованов
Жители Берлина: Екатерина Фетисова, Татьяна Белковец, Наталья Ефремова, Анастасия Кузнецова, Екатерина Мистрюкова
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Валентин ВарецкийЕлена КалабинаГеннадий ХристенкоАндрей Чанцев
театры
Московский областной театр им. А.Н. Островского

обсуждение >>
№ 1
Astro   12.07.2011 - 16:24
Небольшая поправка (опечатка) в актерском составе: 1) Йегуда Карп - (его играет Андрей Чанцев) - великолепный актер! Поправка - (верно -"Карп") 2) Агнес Андерс- (Елена Калабина-Агнес... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

А дальше - тишина...

А дальше - тишина...

В 1969 году состоялась премьера спектакля "Дальше- тишина", где Фаина Раневская и Ростислав Плятт играли супружескую пару. Два старика: Люси Купер - Раневская и Барклей Купер - Плятт.
4 комментария
Москва летом 1941 года

Москва летом 1941 года

Летом 1941 года начались бомбежки столицы - с 22 июля по 22 августа немецкая авиация 24 раза производила налет на Москву. Разрушено здание Театра им. Вахтангова.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Карпов
1 июня ушёл из жизни актёр Александр Карпов.
Мати Палм
29 мая ушёл из жизни оперный певец Мати Палм.
Юрий Рашкин
28 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Рашкин.
Алексей Зайцев
26 мая скончался актёр Алексей Зайцев.

День рождения >>

Антон Гуляев
Вячеслав Жолобов
Пётр Красилов
Регина Мянник
Алексей Паламарчук
Ирина Патракова
Константин Степанков
Эмма Цесарская
Всеволод Шиловский
Полетт Годдар
Аница Добра
Тони Кёртис
Джон Маулдер-Браун
Веслав Михниковский
Джеймс Пьюрфой
Камилла Спарв
все родившиеся 3 июня >>

Премьеры ТВ

Высокие отношения
2 июня
Домашний
Надломленные души
2 июня
Россия 1
Ребёнок на миллион
2 июня
Пятый канал
Женить нельзя помиловать
3 июня
Домашний
Бывшие
4 июня
Первый канал
Двигатель внутреннего сгорания
5 июня
Домашний
Жёны на тропе войны
6 июня
Домашний
Путешествие к центру души
6 июня
Россия 1
С любовью, Винсент
8 июня
Первый канал
Противостояние
9 июня
Россия 1

ревью