В театре Мюзик-Холл 3 - 16 июня прошли гастроли театра DoTheatre (Санкт-Петербург – Аахен).

«ДоТеатр» - один из старейших авангардных театров Петербурга. Художественный руководитель Евгений Козлов, оставаясь верным собственной своеобразной стилистике, ставит разнообразные по форме спектакли - от потока пластических импровизаций, до жестко поставленных виртуозных хореографических фантазий.

Основанный в 1987 году как экспериментальный - «ДоТеатр» сейчас считается одним из самых влиятельных театров, вышедших из постсоветской России. Труппа «ДоТеатра» была пионером в стиле экстремального физического театра. Находясь в эпицентре питерского экспериментального искусства, «ДоТеатр» сумел создать свой собственный неповторимый стиль: брутализм движенческих форм, чёрный юмор, визуальный экспрессионизм и, вместе с тем, специфическая чувственная поэтика, меланхолия и лиризм, впоследствии известное как Русский Модернизм. С начала 90-х годов компания заняла особое место в мировом театре, появляясь в разных уголках земного шара.

Завоевав мировое признание, «ДоТеатр» возвращается в родной Петербург, чтобы отпраздновать своё 20-тилетие, показав две свои наиболее успешные постановки.

«Безнадежные игры» 1999 (Hopeless games)

Первая премия на Эдинбургском фестивале 1999 года.



Директор - Евгений Козлов

Танцоры - Евгений Козлов, Александр Бондарев, Юлия Токарева, Алексей

Меркушев, Ирина Козлова.

Видео - Фионнула Д’Арси, Таня Виллиамс

Музыка - Роман Дубинников

Технический директор - Таня Виллиамс

Свет - Александр Бондарев



«Палач». "Теория Игры". (Hangman).

Режиссер, хореография - Евгений Козлов

Танцоры - Александр Бондарев, Евгений Козлов, Юлия Токарева, Ирина

Козлова

Техник и исполнитель - Таня Виллиамс

Декорации и костюмы - компания «ДоТеатр»

Музыка - Томас Ньюман, Пан Квартет

Свет - Александр Бондарев

Технический директор - Таня Виллиамс