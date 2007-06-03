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Гастроли театра DoTheatre (Санкт-Петербург – Аахен)

3 июня
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3 июня 2007
В театре Мюзик-Холл 3 - 16 июня прошли гастроли театра DoTheatre (Санкт-Петербург – Аахен).
«ДоТеатр» - один из старейших авангардных театров Петербурга. Художественный руководитель Евгений Козлов, оставаясь верным собственной своеобразной стилистике, ставит разнообразные по форме спектакли - от потока пластических импровизаций, до жестко поставленных виртуозных хореографических фантазий.
Основанный в 1987 году как экспериментальный - «ДоТеатр» сейчас считается одним из самых влиятельных театров, вышедших из постсоветской России. Труппа «ДоТеатра» была пионером в стиле экстремального физического театра. Находясь в эпицентре питерского экспериментального искусства, «ДоТеатр» сумел создать свой собственный неповторимый стиль: брутализм движенческих форм, чёрный юмор, визуальный экспрессионизм и, вместе с тем, специфическая чувственная поэтика, меланхолия и лиризм, впоследствии известное как Русский Модернизм. С начала 90-х годов компания заняла особое место в мировом театре, появляясь в разных уголках земного шара.
Завоевав мировое признание, «ДоТеатр» возвращается в родной Петербург, чтобы отпраздновать своё 20-тилетие, показав две свои наиболее успешные постановки.
«Безнадежные игры» 1999 (Hopeless games)
Первая премия на Эдинбургском фестивале 1999 года.

Директор - Евгений Козлов
Танцоры - Евгений Козлов, Александр Бондарев, Юлия Токарева, Алексей
Меркушев, Ирина Козлова.
Видео - Фионнула Д’Арси, Таня Виллиамс
Музыка - Роман Дубинников
Технический директор - Таня Виллиамс
Свет - Александр Бондарев

«Палач». "Теория Игры". (Hangman).
Режиссер, хореография - Евгений Козлов
Танцоры - Александр Бондарев, Евгений Козлов, Юлия Токарева, Ирина
Козлова
Техник и исполнитель - Таня Виллиамс
Декорации и костюмы - компания «ДоТеатр»
Музыка - Томас Ньюман, Пан Квартет
Свет - Александр Бондарев
Технический директор - Таня Виллиамс
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