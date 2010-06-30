Выпускной-2010

Не только на море во время проведения Кинотавра
возможны яркие впечатления. Златоглавая также не уступает в организации незабываемых вечеров. И это касается не только ММКФ
, но и мероприятий Союза театральных деятелей России
.
Так, например, 30 июня в Москве на корабле «Vatel» состоялся прием в честь выпускников театральных ВУЗов России, где по сложившейся традиции, на излете театрального сезона, Александр Калягин
и его коллеги вручили премии СТД РФ
лучшим студентам и педагогам.
На торжественный прием съехались начинающие артисты и их мастера со всей России: как выпускники главных столичных кузниц служителей Мельпомены - ВТУ имени М. С. Щепкина
, театрального института имени Б. Щукина
, РАТИ (ГИТИС)
, так и лучших театральных академий и институтов Санкт-Петербурга, Воронежа, Ярославля, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Иркутска.
Всего в праздничном вечере приняли участие около 200 (!) бывших уже студентов. И это все происходило на небольшом прогулочном корабле...
Награды СТД РФ
, присуждаемые за успехи в постижении профессии и воспитании актеров драматического и музыкального театра, театра кукол и артистов балета, вручались педагогам и их ученикам в двух номинациях: «За успешное постижение профессии актера»
и «За успешное воспитание актерской смены»
по итогам дипломных работ за 2010 год (с полным списком лауреатов вы можете ознакомиться в конце статьи). Иными словами, премии СТД
– это единственное театральное событие, способное отметить успехи еще не вступивших на профессиональный творческий путь артистов. Основная цель мероприятия — поздравить выпускников и их педагогов c окончанием учебного процесса, собрав в одном месте молодое поколение актеров со всей страны, создав, таким образом, для них платформу для общения и творческих контактов.
Первым, на правах радушного хозяина, выпускников и педагогов поприветствовал председатель Союза театральных деятелей России
— Александр Калягин
. Выпускников также поздравили известнейшие российские актеры и режиссеры: Евгений Стеблов
, Зураб Соткилава
, Андрей Житинкин
, Сергей Филин
и другие.
Ну, а затем, когда награды нашли своих героев, вечер продолжился уже в неформальной обстановке. Под зажигательные песни в исполнении Мириам Сехон
и ВИА «Татьяна»
теплоход отдал швартовы и отправился в плавание по реке. Тематикой выпускного бала стали «Стиляги»
, и будущие звезды театра и кино идею подхватили и красовались в нарядах из «бабушкиного сундука». В результате, мы окунулись в мир рок-н-ролла и танцев в духе 30-х–60-х гг. Все это еще больше украсили фейерверк, Dj-set и закат над Москвой-рекой. Такой выпускной вчерашние студенты будут помнить всю жизнь! И пусть эти незабываемые минуты счастья и веселья будут помогать им в другом плавании, и мы желаем им ловко обходить все рифы и мели в этом путешествии длиною в жизнь.
Лауреаты-2010
Премия имени Народного артиста СССР М. И. Царева
Присуждается за успехи в постижении профессии и воспитании актеров драматического театра.
Премию вручил первый заместитель Председателя СТД РФ, народный артист России Евгений Юрьевич Стеблов
«За успешное постижение профессии актера»
Аносов Антон
– выпускник Высшего театрального училища имени М.С.Щепкина
Кикеля Алина - выпускница Новосибирского государственного театрального института
«За успешное воспитание актерской смены»
Кузнецова Светлана Васильевна — доцент кафедры сценической речи Российской Академии театрального искусства (ГИТИС)
Кузин Александр Сергеевич
— профессор кафедры мастерства актера Ярославского государственного театрального института
Премия имени Заслуженного деятеля искусств РСФСР М. М. Королева
Присуждается за успехи в постижении профессии и воспитании актеров театра кукол
Премию вручил народный артист России Станислав Федорович Железкин
«За успешное постижение профессии актера»
Иванова Елена — выпускница Новосибирского государственного театрального института
«За успешное воспитание актерской смены»
Уткин Юрий Анатольевич — преподаватель Иркутского театрального училища
Премия имени Народного артиста СССР Б. А. Покровского
Присуждается за успехи в постижении профессии и воспитании актеров музыкального театра
Премию вручил народный артист СССР Зураб Лаврентьевич Соткилава
«За успешное постижение профессии актера»
Крюков Евгений — выпускник Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского
Дипломант:
Табаева Айгуль — выпускница Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова
«За успешное воспитание актерской смены»
Коблик Павел Иванович — доцент, заведующий кафедрой музыкального театра Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского
Премия имени народной артистки СССР Е. С. Максимовой
Присуждается за успехи в постижении профессии и воспитании артистов балета
Премию вручил народный артист России Сергей Юрьевич Филин
«За успешное постижение профессии артиста балета»
Соболевский Дмитрий — выпускник Красноярского хореографического колледжа
Бочкова Дарья — выпускница Московской государственной академии хореографии
«За успешное воспитание актерской смены»
Уланова Лидия Григорьевна — педагог Пермского государственного хореографического колледжа
Сырова Ирина Юрьевна — профессор Московской государственной академии хореографии
Поздравляем лауреатов!
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