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Новоселье на Шереметьевской улице

4 июня
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4 июня 1987
Начало театра "Сатирикон" - основанный в 1939 году Ленинградский театр эстрады и миниатюр, получивший известность как театр Райкина. В 1982 году театр переехал в Москву и стал называться Государственным театром миниатюр. В качестве постоянной площадки театру передали здание кинотеатра "Таджикистан"на Шереметьевской улице, в котором спектаклем "Мир дому твоему" труппа театра"Сатирикон" под руководством Аркадия Райкина 4 июня 1987 года отметила свое новоселье.
А спустя всего несколько месяцев, в декабре 1987 года ушел из жизни Аркадий Райкин. Закончилась целая глава не только в истории его театра, но и в истории сценического искусства. Руководителм театра стал его сын - Константин Райкин.
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