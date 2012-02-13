Новоселье на Шереметьевской улице

Начало театра "Сатирикон" - основанный в 1939 году Ленинградский театр эстрады и миниатюр, получивший известность как театр Райкина. В 1982 году театр переехал в Москву и стал называться Государственным театром миниатюр. В качестве постоянной площадки театру передали здание кинотеатра "Таджикистан"на Шереметьевской улице, в котором спектаклем "Мир дому твоему" труппа театра"Сатирикон" под руководством Аркадия Райкина 4 июня 1987 года отметила свое новоселье.

А спустя всего несколько месяцев, в декабре 1987 года ушел из жизни Аркадий Райкин. Закончилась целая глава не только в истории его театра, но и в истории сценического искусства. Руководителм театра стал его сын - Константин Райкин.