Закрытие сезона в Московском Камерном театре

Премьерой пьесы Игоря Луковского «Адмирал Нахимов» закрылся сезон в Московском Камерном театре. Спектакль, поставленный Народным артистом РСФСР А.Таировым
в декорациях Е.Г. Коваленко и В.Д. Кривошеиной, прошел с большим успехом. Успех этот – прежде всего заслуга актера Г. Петровского
, исполнившего роль Нахимова. Благородство Нахимова, его скромность и простоту Г.Петровский отлично воплотил на сцене. В его исполнении чувствуется тесная связь с матросами, его близость к народу. Нахимов – Петровский – мужественен и суров. Суховатость его внешнего облика прекрасно гармонирует с подчеркнутой сдержанностью и корректностью Нахимова.
Удачны матросы и офицеры – Б. Терентьев (Петр Кошка), Г. Бударов,
В. Новиков, Н.Голенков, Н. Чаплыгин,
В.Черневский, заслуженный артист С.Ценин
.
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