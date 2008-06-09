Фрейд и его деревянные солдатики

анонс

27 мая 1949 Постановление Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР Комитет считает, что производственно-творческая работа Камерного театра находится в неудовлетворительном состоянии.

13 февраля 2012 О фестивалях, культурном шоке и мечтах 8 ноября своих первых зрителей принял новый камерный зал «Сцены на Беговой» Центра драматургии и режиссуры.

18 февраля 2013 Театральное агентство "Добрый театр" совместно с театральным агентством "Лекур" представили спектакль "Старший сын". Это невероятная история о жизни двух молодых ребят, которые однажды, одной холодной весенней ночью, провожали знакомых барышень домой и, как итог, опоздали на последнюю электричку…