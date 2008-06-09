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Фрейд и его деревянные солдатики

9 июня
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9 июня 2008
9-го июня впервые на российской сцене состоялась премьера комедии-минор "Фрейд и его деревянные солдатики" (автор пьесы - Сергей Гиргель, продюсер - Оксана Герчакова). Это не документальный спектакль-биография. Это трагикомическая фантазия, в которой действуют реальные исторические лица и вымышленные персонажи. Доктор Фрейд осуществил свою мечту: он стал богатым, успешным и знаменитым. Однако радости и счастья в его жизни нет. В результате интриги Фрейд узнает, что дни его сочтены. Он уверен, что его скоропостижная смерть - это расплата за грехи молодости. В порыве раскаяния знаменитый психиатр исповедуется своей служанке, которая давно и безнадежно любит его. Внутри психологического спектакля разворачивается музыкально-пародийное "супер-шоу кабаре профессора Мориарти". Доктор Фрейд перевернул представление человека о себе. Спектакль "Фрейд и его деревянные солдатики" перевернет ваше представление о самом Зигмунде Фрейде.
В спектакле заняты Александр Песков, Михаил Полицеймако, Агриппина Стеклова, Жанна Эппле, Александр Анатольевич (ви-джей MTV), Дмитрий Шевченко, Ольга Сидорова и др. В роли Фрейда - Народный артист России Евгений Герчаков.
Пьеса Сергея Гиргеля вошла в число победителей на Международном конкурсе драматургии "Свободный театр".
"Не дело на других пенять,
Не требуя анализа.
Умом Россию не понять
Без помощи психоанализа".
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персоны
Евгений ГерчаковАлександр ПесковМихаил ПолицеймакоОльга СидороваАгриппина СтекловаДмитрий ШевченкоЖанна Эппле

обсуждение >>
№ 1
павел   5.12.2009 - 09:31
павел урсул не является режиссёром спектакля "Фрейд и его деревянные солдатики". настоятельная просьба не упоминать его имя в связи с этой постановкой. читать далее>>
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