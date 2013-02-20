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Театр "Современник" на полевых станах и в овощеводческих бригадах

1 июля
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1 июля 1964
С 1-го июля по 5 августа - гастроли Театра-студии "Современник" в городе Саратове, на сценах ТЮЗа им. Ленинского комсомола и Дворца культуры профсоюзов. Спектакли: "Два цвета", "Белоснежка и семь гномов", "Третье желание", "Старшая сестра", "Голый король", "В день свадьбы" и др.
В рамках гастролей актерами театра были проведены творческие отчеты, концерты и встречи с трудящимися и жителями города и районов области:
* три шефских концерта в совхозах и колхозах Саратовского производсьвенного управления;
* творческие встречи в совхозах "Ударник" и "Вольповский", в колхозе им. М.В.Фрунзе, на полевых станах и овощеводческих бригадах;
* шефский концерт в пионерском лагере;
* шефский концерт-отчет коллектива театра для строителей моста через реку Волгу ( в Клубе Мосотряда);
* творческая встреча коллектива театра с труппой Саратовского ТЮЗа.
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