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Непостижимая женщина Романа Виктюка

10 июля
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10 июля 2006
Роман Виктюк закрывает сезон премьерой – пьесой израильского драматурга Ханоха Левина «Непостижимая женщина, живущая внутри нас». Непостижимую играет Вера Сотникова, а ее партнерами станут два Дмитрия – Бозин и Малашенко.
Художник Владимир Боер придумал аскетичную, но невероятно красивую декорацию: две белые плоскости распахиваются в глубину сцены, открывая ряд темных зеркал. На одной из плоскостей — фигуры, вызывающие в памяти картины Марка Шагала. Для драматурга Левина очень важна еврейская тема, которую он раскрывает откровенно, не щадя обывательских комплексов. "О любви можно говорить только перед лицом Бога, но не перед лицом законов, разума, морали, природы! Иудей в утренней молитве благодарит Бога за то, что Он не сотворил его женщиной."
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