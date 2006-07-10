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"Подмосковные вечера". Юбилей

10 июля
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10 июля 2006
Полвека исполнилось песне Василия Соловьева-Седого "Подмосковные вечера", которая стала визитной карточкой СССР, а затем России.
Её легендарному исполнителю, актеру МХАТ Владимиру Трошину, в связи с юбилеем песни был вручен приз губернатора Московской области. Награждение состоялось на торжественной церемонии открытия второго фестиваля отечественного кино "Премьера Подмосковья в городе Коломна".
Валерий Трошин:
"Это одна из песен, за которую мне пришлось бороться с самим автором - композитором Василием Соловьевым-Седым.Первые исполнения песни были неудачными, и Василий Павлович поставил на ней крест.
Я случайно услышал "Подмосковные вечера" (первоначальное название "Ленинградские вечера") на студии документальных фильмов, где она записывалась для картины о Спартакиаде народов СССР и была забракована."
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