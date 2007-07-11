Елена Образцова назначена художественным руководителем Михайловского театра

анонс

22 июля 2007

Последний спектакль Владимира Высоцкого

В 1971 году Юрий Любимов поставил "Гамлета" в переводе Пастернака с Владимиром Высоцким в главной роли. "Гамлет" Театра на Таганке стал настоящим откровением для зрителей и критики.