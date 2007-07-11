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Елена Образцова назначена художественным руководителем Михайловского театра

11 июля
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11 июля 2007
Прославленная оперная певица, народная артистка СССР Елена Образцова назначена художественным руководителем санкт-петербургского Театра оперы и балета имени Модеста Мусоргского (Михайловский театр). Об этом она сама сообщила накануне после открытия «Летних музыкальных вечеров» в Северной столице. «Я пришла сюда потому, что хочу послушать труппу, с которой мне предстоит работать, — сказала Елена Васильевна. — Хочется увидеть уровень артистов. Сразу скажу, что никого не буду выгонять». До 1990 года единственным художественным руководителем театра имени Модеста Мусоргского был Станислав Гаудасинский, однако в мае 2007 года новый гендиректор театра назначил худруком балетной секции известного танцовщика Фаруха Рузиматова. До назначения Образцовой руководителем оперной труппы театра оставался Гаудасинский. Театр оперы и балета имени М. П. Мусоргского — это второй по значимости музыкальный театр в Петербурге, имеющий большой и разнообразный оперный и балетный репертуар. В жизни этого театра ожидаются большие перемены, в частности, новое руководство планирует возродить историческое название «Императорский Михайловский театр».
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