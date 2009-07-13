«Гаврош» - фестиваль равных возможностей!

С 18 по 27 сентября в Москве пройдёт фестиваль «Гаврош»
– одно из самых ярких и социально-значимых театральных событий в 2009-м году, объявленном Правительством Москвы Годом равных возможностей.
Третий год фестиваль «Гаврош»
объединяет разные страны под одним международным флагом – «Театры мира – детям»! Эмблема с мальчиком, шагающим по земному шару, родилась три года назад и стала символом дружбы и сотворчества театральных коллективов для маленьких зрителей. Третий сезон фестиваля «Гаврош»
пройдёт под знаком российско-шведского театра для детей при непосредственном участии Посольства Швеции в России и Шведского Института культуры, при поддержке Департамента культуры города Москвы. С 18 по 27 сентября на фестивальных площадках покажут свое искусство театры Гётеборга, Стокгольма, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Иваново и Москвы. В программе: кукольные, драматические, танцевальные и цирковые представления.
Открывается фестиваль игрой кукол и теней от гётеборгского театра «Сесам» (Sesam Theatre). Видео-мультимедийное представление «Мальчик Газель» продемонстрирует зрителям все очарование и всю образность современного шведского театра для детей. В тот же день российскую программу откроет екатеринбургский «Коляда-Театр»
с настоящим праздником непослушания в веселом спектакле «Карлсон вернулся!».
Хедлайнер фестиваля – легендарный шведский «Циркус Циркёр» (Circus Circоr). Звездная труппа планирует даст три представления. Это первый приезд в Москву «шведского чуда», о котором много пишут в мировой прессе в самых восторженных тонах.
Государственный театр Швеции – «Театр тишины» (Tyst Teater) покажет свой мировой бестселлер «Сказочно, братья Гримм!». В постановке соединяются языковой и знаковый языки, что создает незаменимый опыт общения слабослышащих и нормально слышащих. Коллектив «Зебра Данс» (Zebra Dans) представит танцевально-музыкальную постановку «Трусишки», где оставшиеся в доме дети-близняшки, играя, оказываются в параллельном мире – с удивительными существами и волшебными превращениями. Также в программе фестиваля – обладатель премии Шведского правительства, старейший шведский театр марионеток «Титтут» (Tittut, что по-русски значит «ку-ку»), играющий спектакли для малышей от 2 лет. Стокгольмские актёры привезут добрую сказку «Как Долли ходила в детский сад».
Среди российских участников, кроме «Коляда-театра»
: два спектакля Ивановского областного театра кукол, готовящегося к своему 75-летию – «Веселые уроки» и «Царевич Ваня на волке сером»; чеховская «Каштанка» «Детского театра «Вера» (Нижний Новгород); «Концерт у моря. Моя любимая катастрофа» от «Класс-Центра» Сергея Казарновского; «Муха-Цокотуха» Московского детского музыкального театра «Экспромт». Хозяева фестиваля – Московский театр клоунады под руководством Терезы Дуровой – покажет премьеру этого сезона «Бессонница, или Возвращение Храпелкина», продолжение популярного театрального сериала «Бай-бай, Храпелкин!».
Вместе с основной программой на фестивале «Гаврош»
пройдут два мастер-класса – «Душа ребенка» и «Учимся слышать друг друга» (по совместной работе слабослышащих артистов и артистов с нормальным слухом). В «Драматургической лаборатории» состоится актерская читка и обсуждение современных шведских пьес для детей. Совместно с сетью магазинов «Новый книжный» пройдёт финал конкурса детского рисунка «Нарисуй свою мечту» – для учеников городских школ, интернатов, домов инвалидов, Государственного экспериментального центра социальной защиты в ЮВАО.
Одним из знаковых событий на фестивале «Гаврош»
станет и продолжение уже хорошо известного в театральных кругах проекта «Звезда читает сказку». Беспрецедентный случай в новой России – кумиры разных поколений обращаются к маленькому зрителю.
О чем и какими сказками говорят с детьми сегодня с театральных подмостков в разных странах мира? Фестивальный проект «Гаврош»
третий год ищет, находит (а иногда и не находит) ответы. И, будем надеяться, впереди у нас – еще не один театральный сезон: шведский, канадский, немецкий, бельгийский и т.д. Ведь творчество детей и для детей – то главное, что дает прогноз культурного развития любой страны. И прежде всего – нашей собственной.
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