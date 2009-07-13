«Гаврош» - фестиваль равных возможностей!

анонс

20 декабря 2006 Первая советская революционная пьеса В начале 20-х годов Константин Тренев был известен как мастер лирического пейзажа, сатирических зарисовок, как искусный создатель выразительных портретов крестьянства. В 1925 году писатель приступил к воплощению своего давнишнего замысла - пьесы о гражданской войне "Любовь Яровая", ставшей его лучшим творением, отбражающем социально-историческую трактовку рожденных революцией нравственных конфликтов.

3 июня 2007 Воспитать человека как такового Московский государственный еврейский театр (ГОСЕТ), был основан в 1919 году в Петрограде на базе Государственной еврейской театральной студии при ТЕО -Театральном отделе Наркомпроса.

22 апреля 2006 "Декрет об отмене любви" в Театре Революции. Гастроли ленинградского театра "Кривое зеркало" ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ Ул. Герцена, 19. Тел. 4-49-49. Гастроли театра "Кривое Зеркало" 3.В.Холмсной Ежедневно: "Декрет об отмене любви" - сцены из будущих времен в 6 картинах Н.