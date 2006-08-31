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Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой!

14 июля
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14 июля 1939
В 1938-м году появились статьи о "мейерхольдовщине". Под этим подразумевалось тайное пристрастие режиссера к буржуазному искусству. Мейерхольду не дали звания Народного артиста СССР, его театр закрыли. А город давно уже содрогался по ночам от резкого звука подъезжающих автомобилей - проводились нескончаемые аресты. Всеволод Эмильевич Мейерхольд сильно поседел и постарел. Его пока не трогали, но удручало другое... В 1939-м году болезнь жены, Зинаиды Николаевны Райх обострилась. Она кричала через окно милиционеру-охраннику, что любит советскую власть, что зря закрыли театр (ГОСТИМ — театр Мейерхольда), потом написала яростное письмо Сталину:
"Театр — это искусство! И без искусства нет театра! Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой и один хуже другого. Там, где еще недавно творческая мысль била ключом, теперь, по вашей милости, унылое и добропорядочное среднеарифметическое, потрясающее и убивающее своей бездарностью. К этому ли вы стремились? Если да — о, тогда вы сделали страшное дело. Желая выплеснуть грязную воду, вы выплеснули вместе с ней и ребенка!"

В июне 1939 года Всеволод Эмильевич Мейерхольд был арестован по обвинению в шпионаже.
Прошло несколько недель, и 14 июля 1939 г. Зинаида Николаевна Райх, отправив сына к родственникам отца в Рязанскую область, а дочь на дачу в Горенки, принимала дома гостей. Угостила их чаем и до поздней ночи собирала бумаги — письма, дневники, наброски воспоминаний. Что потом произошло в Брюсовом переулке, не знает никто. Утром истекающее кровью тело Зинаиды Райх (ей нанесли 17 ножевых ранений) обнаружил дворник. На попытки врача "скорой помощи" остановить кровь Райх ответила: "Оставьте меня, доктор. Я умираю".
Через неделю после ее гибели в квартиру в Брюсовом переулке пришли строители, разделили четырехкомнатные апартаменты на две отдельные квартиры, в которые въехали молодая женщина и шофер Берии с семьей.
Зинаиду Николаевну похоронили на Ваганьковском кладбище, неподалеку от могилы Сергея Есенина. Много позже на памятнике Райх сделали надпись: "Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду". Место, где он похоронен, до сих пор неизвестно.
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персоны
Зинаида Райх

фотографии >>
Ю.Пименов. Зинаида Райх в роли Маргариты Готье, 1934 год
Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой! фотографии
Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой! фотографии
Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой! фотографии
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