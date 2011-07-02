Выпускной-2011

ревью

Ролики фильмов «Mamma Mia! 2» Фрагмент фильма о фильме Актеры и съемочная группа рассказывают о съем­ках песни Fernando в исполнении ШЕР.

Новости кино «Гофманиаду» и «Салют-7» покажут на киносмотре «В кругу семьи» XIII Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов пройдёт в Ярославле с 8 по 14 июля.

Новости кино Джим Керри назначен главным антагонистом ежа Соника Актёр сыграет доктора Эггмана.

Новости кино Футбольная «цензура» и любовная линия: подробности фильма «Стрельцов» Илья Учитель, его отец и продюсер фильма Алексей Учитель, а также Александр Петров рассказали о том, чем их проект отличается от других спортивных картин.

Ролики фильмов «По ту сторону океана» Красный дельфин-единорог помогает девушке вызволить любимого из мира мертвых

Главная тема Гарри Поттер и страна чудес – лучшие киносказки XXI века Экранизации классики, ремейки диснеевских мультфильмов и новые кинохиты, которые понравятся и взрослым, и детям