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«Chroma». Премьера

21 июля
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21 июля 2011
«Chroma». ПремьераПрима-балерина Большого театра Светлана Лунькина приняла участие в премьере балета Уэйна МакГрегора «Chroma», который был представлен российским зрителям в Большом театре 21-25 июля. Балерина задействована во всех премьерных спектаклях и танцевала на сцене Большого в течение пяти вечеров подряд! Это уникальный случай в истории современного балета, тем более что в двух составах у Светланы Лунькиной абсолютно разные партии.
«Chroma» Уэйна МакГрегора – балет ультрасовременный, поставленный всего пять лет назад – в 2006 году. Между тем Светлана Лунькина танцует, в основном, классический репертуар и больше известна лирическими образами. Однако хореографа-резидента Королевского балета Covent Garden это совершенно не смутило. Напротив, МакГрегор восхищен мастерством примы ГАБТа и называет Светлану Лунькину и Алину Кожокару – двух из четырех артисток, удостоившихся звания «Балерина десятилетия», - своими любимыми балеринами. «Только они могут исполнить мою хореографию именно так, как задумано», - заявляет МакГрегор, считающийся наряду с Джоном Ноймайером, Уильямом Форсайтом, Эдуардом Локком и Матсом Эком лучшим современным хореографом.

InterMedia
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