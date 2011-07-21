«Chroma». Премьера

анонс

13 февраля 2012

На Малой Бронной - «Будь здоров, школяр!»

23 апреля в 19.00 в театре «На Малой Бронной» пройдет нашумевший спектакль по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!».