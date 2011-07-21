«Chroma». Премьера

Прима-балерина Большого театра Светлана Лунькина
приняла участие в премьере балета Уэйна МакГрегора «Chroma»
, который был представлен российским зрителям в Большом театре 21-25 июля
. Балерина задействована во всех премьерных спектаклях и танцевала на сцене Большого
в течение пяти вечеров подряд! Это уникальный случай в истории современного балета, тем более что в двух составах у Светланы Лунькиной
абсолютно разные партии.
«Chroma» Уэйна МакГрегора
– балет ультрасовременный, поставленный всего пять лет назад – в 2006 году. Между тем Светлана Лунькина
танцует, в основном, классический репертуар и больше известна лирическими образами. Однако хореографа-резидента Королевского балета Covent Garden
это совершенно не смутило. Напротив, МакГрегор
восхищен мастерством примы ГАБТа
и называет Светлану Лунькину
и Алину Кожокару
– двух из четырех артисток, удостоившихся звания «Балерина десятилетия»
, - своими любимыми балеринами. «Только они могут исполнить мою хореографию именно так, как задумано», -
заявляет МакГрегор
, считающийся наряду с Джоном Ноймайером
, Уильямом Форсайтом
, Эдуардом Локком
и Матсом Эком
лучшим современным хореографом.
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