"Практика" удивляет

Еще совсем недавно молодежный театр "Практика" удивил зрителей своей премьерой "Пьеса про деньги",но не успели зрители толком переварить поднятую тему, осмыслить все происходящее, понять всю власть денег, как все кругом говорят о новой премьере, которая состоится в марте следующего года.
Спектакль под названием "Июль" - это возможность еще раз покопаться в голове, поставить ребром вопросы бытия, подумать о существовании Бога, ангелов, демонов.
Презентация самой пьесы прошла в марте этого года. Иван Вырыпаев
и известный болгарский режиссер Галин Стоев вероятно на данный момент с головой ушли в работу, чтобы ни в коем случае не разочаровать ожидание зрителей.
А вот что рассказывал сам Вырыпаев в одном из интервью:
«Я вот сейчас пьесу написал, « Июль ». И там был мат. Я подумал… и потом решил убрать его. Потому что это совсем не главное. А режиссер говорит: зачем? Перестало складываться. В этих словах есть невероятная энергия, эти словечки стали частью фольклора. В этой энергии нуждается драматург, режиссер, актеры. Сложно отказаться.».
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