"Практика" удивляет

анонс

13 февраля 2012

Миф о Павлике Морозове

Необычность нового проекта Театра им. Бойса в том, что в основе пьесы не просто разбирательство с мифами о Павлике Морозове, но и «предательские» детали жизни автора пьесы Нины Беленицкой.