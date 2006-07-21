Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные...

Ряды доноров крови Российской детской клинической больницы пополнились:

14-го июля телеведущая Третьего канала Елена Медовникова сдавала тромбоциты, а Гоша Куценко пришел в гости к детям из отделения онкогематологии-16. А 17-го июля в гости к детям из онкогематологии-27 пришли Павел Майков и Дмитрий Дюжев. Кстати, Дмитрий - донор крови детской клинической больницы.

18-го июля к пациентам отделения трансплантации костного мозга (одно из самых тяжелых в больнице) пришел герой "Ночного", да и "Дневного дозора" Александр Самойленко. Маленьких пациентов этого же отделения 21-го июля навестил Дмитрий Певцов и принес им подарки.

Ведущая программы «Город» Олеся Лосева - донор, она сдала тромбоциты. И водитель съемочной группы канала тоже не сдержался и стал донором тромбоцитов.



Источник - сайт инициативной группы "Доноры - детям".