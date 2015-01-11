Москва летом 1941 года

Летом 1941 года начались бомбежки столицы - с 22 июля по 22 августа немецкая авиация 24 раза производила налет на Москву, целями которых явились не военные объекты, а жилые здания в центре и на окраине Москвы. Каждую ночь выли сирены, тысячи людей спешили в бомбоубежища.Здание Театра им. Вахтангова было до основания разрушено 22 июля 1941 года фашистской бомбой. Погибли сотрудники театра, дежурившие в эту ночь...Информация - скупая, косвенная - о разрушениях проникала на страницы газет с трудом. О попадании бомбы в здание Театра имени Вахтангова газеты сообщили лишь когда уже вовсю шли восстановительные работы.Москва постепенно становилась прифронтовым городом. Эвакуация промышленных предприятий шла полным ходом. В театральной среде ходили противоречивые слухи о судьбе театров, но спектакли играли каждый вечер.В Камерном театре был создан штаб. Весь коллектив разделился на команды - актеры и все работники театра тушили на крыше зажигательные бомбы. В здании оборудовали три убежища для зрителей. При объявлении тревоги директор театра выходил на просцениум и сообщал об этом зрителям. Актеры провожали зрителей в убежище. Таиров спускался последним.Вот один из эпизодов тех лет, описанный Богатыревым: