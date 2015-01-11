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Москва летом 1941 года

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22 июля 1941
Летом 1941 года начались бомбежки столицы - с 22 июля по 22 августа немецкая авиация 24 раза производила налет на Москву, целями которых явились не военные объекты, а жилые здания в центре и на окраине Москвы. Каждую ночь выли сирены, тысячи людей спешили в бомбоубежища.
Здание Театра им. Вахтангова было до основания разрушено 22 июля 1941 года фашистской бомбой. Погибли сотрудники театра, дежурившие в эту ночь...
Информация - скупая, косвенная - о разрушениях проникала на страницы газет с трудом. О попадании бомбы в здание Театра имени Вахтангова газеты сообщили лишь когда уже вовсю шли восстановительные работы. «Рваная зияющая рана Театра им. Вахтангова быстро затягивается свежей кирпичной кладкой. Вчера она достигла уровня третьего этажа. И театр, играющий сейчас в филиале Художественного, уже готовится к возвращению домой».
Москва постепенно становилась прифронтовым городом. Эвакуация промышленных предприятий шла полным ходом. В театральной среде ходили противоречивые слухи о судьбе театров, но спектакли играли каждый вечер.
В Камерном театре был создан штаб. Весь коллектив разделился на команды - актеры и все работники театра тушили на крыше зажигательные бомбы. В здании оборудовали три убежища для зрителей. При объявлении тревоги директор театра выходил на просцениум и сообщал об этом зрителям. Актеры провожали зрителей в убежище. Таиров спускался последним.
Вот один из эпизодов тех лет, описанный Богатыревым: «Шел спектакль "Адмирал Нахимов", и зал выл полон. Во время действия объявили тревогу. Таиров был обеспокоен: успеют ли гардеробщики одеть зрителей. Мы решили попросить актеров, которые были в костюмах и гриме, помочь гардеробщикам... От сильной бомбежки все кругом гремело. Среди зрителей был генерал в полной форме, а рядом стоял актер Г.Петровский в гриме и костюме адмирала Нахимова. Увидев "адмирала", генерал громко воскликнул: "Товарищи! Не волнуйтесь! Нахимов с нами!" Петровский помог генералу надеть шинель. "Благодарю вас, ваше превосходительство", - поклонился ему генерал, и они крепко пожали друг другу руки. А через сорок минут тревогу отменили и спектакль продолжился».

Источники информации:

Москва, испытание войной (лето 1941- весна 1942) Н. Поникарова, Московский журнал

Арье Элкана «Александр. Алиса», из-во «Крук», 2009 год, стр.536
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