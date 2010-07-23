«Кофейная кантата» - в «Мастерской»

анонс

15 ноября Владимир Панков и музыканты студии приняли участие во II Международном мастер-классе «Музыка Театра–Театр Музыки».

4 апреля 1943

Премьера спектакля «Пока не остановится сердце» в Барнауле

4 апреля 1943 года в Барнауле состоялась премьера спектакля по пьесе Паустовского «Пока не остановится сердце».