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В гостях у детей - Игорь Петренко

24 июля
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24 июля 2006
24 июля в гостях у детей из отделений онкогематологии-27 и общей гематологии побывал Игорь Петренко. В больницу артист прибыл, нагруженный коробкой с DVD-плеер и горой дисков с лучшими отечественными фильмами. Когда суматоха с автографами и фотографиями улеглась, Петренко смог пообщаться с ребятами индивидуально. Мальчишки даже позволили Игорю поучаствовать в первенстве по настольному хоккею. Артист выступил достойно, заняв второе место и уступив только пациенту отделения Сереже Антонову.

P.S. Игорь Петернко подарил отделению DVD-плеер, который стоит теперь в холле отделения. Но было бы очень хорошо, если бы нам удалось оснастить боксы отделения видеодвойками. Пока ни в отдной палате онкогематологии-27 телевизоров нет. Те, что стоят - личные телевизоры родителей или взятые во временное пользование в храме. А ведь в онкогематологии-27 есть дети, которым из-за химиотерапии нельзя выходить в коридор. Видеодвойки стали бы для них хорошим способом отвлечься от лечения.

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