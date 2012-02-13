Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Исследование патологии индивидуального сознания в МДТ

24 июля
Все года

Театральная хроника >>
24 июля 1986
Малый Драматический Театр представил премьеру - спектакль "Повелитель мух" по роману Уильяма Голдинга в постановке Льва Додина. Это спектакль о том, как группа подростков оказалась на необитаемом острове и очень быстро из благовоспитанных юных джентльменов превратилась в стаю озверевших школьников; это притча с отчетливо выраженным метафизическим смыслом: озверение есть «высвобождение» заключенного в душах «зверя».
В 1986 году, когда начиналось разрушение установленного (казалось - навсегда!) порядка вещей, когда были утрачены все иллюзии и разбиты все земные идолы, Лев Додин "остраняется" от грядущей новизны, от витающих в воздухе надежд на перемены. В спектакле главной остается "вневременная" трагическая проблематика: безумие и фанатизм, насилие и непримиримость, предательство.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Иза Высоцкая
20 июля ушла из жизни актриса Иза Высоцкая.

День рождения >>

Анна Бегунова
Геннадий Гарбук
Николай Гриценко
Алексей Гришин
Анастасия Иванова
Игорь Ильинский
Ирина Мирошниченко
Анатолий Рудаков (II)
Владимир Чуприков
Роуз Бирн
Александр Жабчиньский
Жан-Роже Коссимон
Лора Лейтон
Дженнифер Лопес
Анна Пакуин
Кристин Ченоуэт
все родившиеся 24 июля >>

Премьеры ТВ

Алхимик. Эликсир Фауста
23 июля
Первый канал
Тайны города "ЭН"
23 июля
Первый канал
Новый человек
30 июля
СТС

ревью