Исследование патологии индивидуального сознания в МДТ

Малый Драматический Театр представил премьеру - спектакль "Повелитель мух" по роману Уильяма Голдинга в постановке Льва Додина. Это спектакль о том, как группа подростков оказалась на необитаемом острове и очень быстро из благовоспитанных юных джентльменов превратилась в стаю озверевших школьников; это притча с отчетливо выраженным метафизическим смыслом: озверение есть «высвобождение» заключенного в душах «зверя».

В 1986 году, когда начиналось разрушение установленного (казалось - навсегда!) порядка вещей, когда были утрачены все иллюзии и разбиты все земные идолы, Лев Додин "остраняется" от грядущей новизны, от витающих в воздухе надежд на перемены. В спектакле главной остается "вневременная" трагическая проблематика: безумие и фанатизм, насилие и непримиримость, предательство.