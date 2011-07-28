«Наивно? Очень»

анонс

С 29 мая по 29 июня - в Москве.

Студия Театрального Искусства под руководством Сергея Женовача откроет второй сезон 9 и 10 сентября новой редакцией спектакля Германа Сидакова "Об-ло-мов-щина…" по роману И.

"Пока останется хоть один русский - до тех пор будут помнить Обломова.."

19 октября 2006

Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой!

В 1938-м году появились статьи о "мейерхольдовщине". Под этим подразумевалось тайное пристрастие режиссера к буржуазному искусству. Мейерхольду не дали звания Народного артиста СССР, его театр закрыли.