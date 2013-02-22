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«Коварство и любовь» Шиллера в постановке Темура Чхеидзе в БДТ

29 июля
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29 июля 1990
В июле 1990 года в БДТ состоялась премьера спектакля «Коварство и любовь» Ф.Шиллера в постановке Т.Чхеидзе. Поставить эту пьесу режиссеру предложил еще Георгий Товстоногов, премьера прошла уже после смерти мастера и оказалась первым спектаклем посттовстоноговского БДТ.
В ролях: К. Лавров, Е. Попова, М. Морозов, А. Толубеев, А. Фрейндлих, В. Ивченко, Н. Усатова, А. Пустохин.
Дебют Темура Чхеидзе спектаклем «Коварство и любовь» Ф.Шиллера прекрасно вписался в репертуар БДТ. Режиссер замечательно работал с актерами, и в полную мощь зазвучал талант Кирилла Лаврова в роли Президента.
"После Товстоногова, в первом на сцене БДТ спектакле Темура Чхеидзе «Коварство и любовь», Лавров играл Президента. Моделью для актера и режиссера стали, наравне с немецкими самодурами ХVIII века, советские властвующие персоны. Их Лавров знал в лицо, входил в их круг и пользовался доверием, как и в своем круге. Конечно, Президент – собирательный образ, и в нем актер суммировал все, что знал о власти. На этот раз он сыграл резко, без двусмысленностей и психологических уверток, без снисхождения. Бесчеловечность, трусость и подлость Президента – не личного масштаба, как в Молчалине, а крупная, на все времена" (Елена Горфункель)
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Кирилл ЛавровТемур Чхеидзе
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фотографии >>
Ф. Шиллер «Коварство и любовь». Постановка Т.Н. Чхеидзе
Ф. Шиллер «Коварство и любовь». Постановка Т.Н. Чхеидзе
Ф. Шиллер «Коварство и любовь». Постановка Т.Н. Чхеидзе
Ф. Шиллер «Коварство и любовь». Постановка Т.Н. Чхеидзе
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