«Коварство и любовь» Шиллера в постановке Темура Чхеидзе в БДТ

В июле 1990 года в БДТ состоялась премьера спектакля «Коварство и любовь» Ф.Шиллера в постановке Т.Чхеидзе. Поставить эту пьесу режиссеру предложил еще Георгий Товстоногов, премьера прошла уже после смерти мастера и оказалась первым спектаклем посттовстоноговского БДТ.

В ролях: К. Лавров, Е. Попова, М. Морозов, А. Толубеев, А. Фрейндлих, В. Ивченко, Н. Усатова, А. Пустохин.

Дебют Темура Чхеидзе спектаклем «Коварство и любовь» Ф.Шиллера прекрасно вписался в репертуар БДТ. Режиссер замечательно работал с актерами, и в полную мощь зазвучал талант Кирилла Лаврова в роли Президента.

"После Товстоногова, в первом на сцене БДТ спектакле Темура Чхеидзе «Коварство и любовь», Лавров играл Президента. Моделью для актера и режиссера стали, наравне с немецкими самодурами ХVIII века, советские властвующие персоны. Их Лавров знал в лицо, входил в их круг и пользовался доверием, как и в своем круге. Конечно, Президент – собирательный образ, и в нем актер суммировал все, что знал о власти. На этот раз он сыграл резко, без двусмысленностей и психологических уверток, без снисхождения. Бесчеловечность, трусость и подлость Президента – не личного масштаба, как в Молчалине, а крупная, на все времена" (Елена Горфункель)