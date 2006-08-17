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Воспитать человека как такового

3 июля
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3 июля 1919
Московский государственный еврейский театр (ГОСЕТ), был основан в 1919 году в Петрограде на базе Государственной еврейской театральной студии при ТЕО -Театральном отделе Наркомпроса. 29 ноября 1918 года газета «Жизнь искусства» сообщила об этом факте, а в январе 1919 года был объявлен набор студентов.
Студия получила десятикомнатную квартиру на Фонтанке. Для тех, кто не владел еврейским разговорным языком, были созданы специальные курсы. Преподавались такие дисциплины, как актерское мастерство (Грановский), ритмическая гимнастика и пластика (Б. Г. Романов), «слово и голос» (К. А. Аленева), музыка (С. Б. Розовский, И. С. Томарс, 3. А. Кисельгоф). Это стало началом еврейского театра.
На протяжении пяти месяцев 1919 года театр работал в Петрограде, а 3 июля 1919 года в помещении Малого театра (бывшего Суворинского) были показаны «Слепые» М. Метерлинка (декорации А. Бенуа) и «Грех» Ш. Аша, во второй вечер был показан спектакль по пьесе «Строитель», написанной студийцем Соломоном Михоэлсом.
Если театр «Габима» играл свои спектали на русском языке, то в ГОСЕТе играли на идише, хотя Грановский формулировал свою задачу так: «воспитать не еврея, а человека как такового». Особое внимание Студия уделяла ритмике, жесту, мелодике языка.

Источник информации: "Наш театр", 2005 год
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